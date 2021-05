Nino, do Fluminense, manda recado ao Flamengo: "não vão ganhar na briga"

Clima esquentou após a partida que terminou em 1 a 1; as duas equipes se enfrentam novamente no próximo sábado (22)

Flamengo e Fluminense empataram em 1 a 1 no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Apesar da igualdade no placar, dentro de campo o jogo foi bem quente. No final da partida, o zagueiro Nino comentou o clima da primeira partida e disse que o rival "não vai ganhar no grito".

"Clássico é isso. Sabíamos que seria um jogo disputado, que eles tentariam ganhar no grito, ganhar antes de o jogo começar. Mas viemos preparador para isso. Sabemos que, se acreditarmos até o final, temos toda chance de ser campeões. Não tenho dúvida. Eles não vão ganhar na briga. Temos que jogar concentrados por 90 minutos . E o segundo jogo será assim também - disse o zagueiro em entrevista à FluTV.

Na saída de campo, o clima estava realmente quente, o atacante Fred estava bastante exaltado e xingando em direção à comitiva Rubro-Negra.

Fred foi duro no discurso contra a torcida presente hoje no Maracanã. Lembrando que cada time tinha direito a levar 150 convidados, o Fluminense diz que nao levou ninguém além da comissão e das pessoas que foram trabalhar no estádio pic.twitter.com/d6DetVtgpi — Raisa Simplicio (@simpraisa) May 16, 2021

"Vem cá que te arrebento. Vem cá, seu bosta", gritava o centroavante tricolor que ganhou o reforço do presidente Mário Bittencourt.

"Aqui tem homem. Vai te f...".

Flamengo e Fluminense voltam a se encontrar no próximo sábado (22), às 21h05, pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca.