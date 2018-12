Ninho do Urubu: Rodrigo Caio e Flamengo, uma boa oportunidade para os dois

Por Bruno Guedes

Após muita ansiedade da torcida o Flamengo anunciou seu primeiro reforço, o zagueiro Rodrigo Caio. O ex-são paulino chega à Gávea sob a desconfiança de parte dos torcedores e jornalistas após uma temporada abaixo do seu potencial. Mas a mudança de clube pode ser benéfica para os dois. Principalmente o Rubro-Negro.

Rodrigo Caio tem 25 anos e 1,83m. Polivalente, joga como zagueiro, líbero (lembrando que Abel Braga utilizou o esquema 3-5-2 em parte da sua última passagem pelo Fluminense), volante e lateral-direito. Começou a carreira no próprio São Paulo e despertou interesse de diversos clubes da Europa após a ótima temporada de 2016, onde chegou a ser um dos titulares no time campeão olímpico na Rio 2016.

Porém, desde o episódio no clássico entre São Paulo e Corinthians em que avisou ao árbitro sobre um injusto cartão amarelo ao alvinegro Jô, em abril de 2017, sofreu com perseguições internas, externas e um futebol bem abaixo do que pode apresentar. Na última temporada perdeu a titularidade, foi novamente perseguido pela torcida tricolor e não rendeu o esperado. Parecia mesmo com um ciclo encerrado.

Saiu buscando novos ares e é justamente essa mudança que pode ajudá-lo no Flamengo. O clube busca jogadores com qualidade e que queiram demonstrar serviço, vontade de vencer. Rodrigo entra nesse perfil. Há muito o que se questionar Abel Braga em termos táticos, porém não o seu trabalho de relacionamento. O técnico pode ajudá-lo a recuperar o bom futebol e tirar proveito da situação. Sem falar no Juan, um dos maiores zagueiros de todos os tempos, que também pode fazer parte dessa recuperação do atleta através da convivência.

Já em termos de futebol em si, o jogador leva agilidade e velocidade ao lento sistema defensivo do último ano, além de uma polivalência incomum. Sua capacidade de atuar em mais de uma posição pode acabar ajudando nessa necessidade de fazer várias funções que o Flamengo tanto sofreu em 2018, principalmente com atletas improvisados como laterais ou volante. E vem daí outra qualidade enorme, que é a saída de bola e bom passe.

Em caso de sucesso todos saem ganhando. E pela sua juventude, ainda que tenha uma experiência considerável como Seleção e ambientes diversos, seu valor de revenda pode recuperar o investimento feito. Mercado há. Principalmente o português e espanhol, cujos estilos são parecidos com o do atleta.

Ainda que muitos questionem a contratação, compreensível até pelo último ano, Rodrigo Caio foi um bom reforço para o Flamengo. Agora cabe ao próprio saber extrair ao máximo essa experiência, voltar a ser o bom zagueiro que um dia já foi e sempre esperaram dele.