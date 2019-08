Ninho do Urubu: média de gols do Flamengo dispara com Jesus; trio de ataque marcou 61% deles

Técnico português vai fazendo valer o alto investimento feito em 2019 e trabalho vai aparecendo no campo

Por Bruno Guedes - @brguedes

O investiu pesado no mercado de janeiro para reforçar seu ataque e transformar em gols os mais de R$ 100 milhões em contratações. Após seis meses decepcionantes com Abel Braga, o time aumentou a quantidade de vezes em que balançou as redes adversárias com Jorge Jesus e vê o trio Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta disparar até frente aos rivais.

Desde que chegou ao clube, Jesus falou em colocar um estilo ofensivo e extraindo ao máximo o que cada jogador poderia oferecer. Em 10 confrontos oficiais foram 21 gols. Média de 2,1 por partida com o português. No ano já são 82, que dá 1,87 por jogo em 2019. Para efeito de comparação, a mais alta ao longo de um ano foi em 2017, com 1,82.

E o grande destaque fica por conta justamente dos maiores investimentos feitos para este ano, o trio Gabigol (24 gols), Bruno Henrique (16) e Arrascaeta (10). Os três, juntos, somam 50 gols. São números ainda mais expressivos quando comparado aos rivais cariocas. Sozinhos, os rubro-negros marcaram mais vezes que e , com 48 e 45 gols, respectivamente. Já o está com 71.

Tais números representam 61% dos gols marcados pelo Flamengo no ano. O time marcou em 85% dos jogos de 2019, porém sofreu gols em 70% deles. E é aí o grande problema que permanece com Jorge Jesus e foi crônico com Abelão: sistema defensivo.

A média de gols sofridos continua muito alta e semelhante com os dois técnicos de 2019: 0,9 por partida. Jorge Jesus sofreu 13 em 10 jogos. Abel Braga foi vazado 29 vezes em 32 disputas. Números muito acima dos times campeões brasileiros dos últimos três anos, cujas estatísticas nunca passaram de 0,68 tentos por jogo.

Após ajustar o ataque, agora é a defesa que preocupa e será tratada com atenção especial. Partida após partida o Flamengo vai evoluindo. O trabalho é de médio a longo prazo, mas precisou ser reparos em meio às decisões. Os gols voltaram para a Gávea. As taças também voltarão.