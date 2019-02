Ninho do Urubu: com Abel Braga, Flamengo irá se acosumar com fracassos em 2019

"O Fla-Flu deixou claro para quem duvidava ainda: Fernando Diniz é o futuro. Abelão, o passado"

Por Bruno Guedes

A esmagadora maioria dos dirigentes do futebol brasileiro atualmente cresceram acompanhando um futebol que não existe mais e nomes que faziam sucesso àquela época. Práticas arcaicas, baseadas mais no lado humano que o tático. Como acontece atualmente com o Flamengo e seus fracassos que já recomeçaram.

Quando a atual diretoria Rubro-Negra contratou Abelão tinha como alvo acabar com o "estilo banana", derrotista e conformista com os vexames que foi a marca de 2018. Apelaram para quem usasse mais o lado humano, a conversa, o diálogo. Só que não estamos em 2006. O futebol mudou. E muito. As atitudes acontecem se houver comportamento vencedor, não apenas com velhas fórmulas para novas cabeças.

Emocional pesa, mas Flamengo errou ao dar a bola ao Fluminense no Maracanã https://t.co/HSlIyhFaps pic.twitter.com/05RizTw8ye — Goal Brasil (@GoalBR) 15 de fevereiro de 2019

Por isso vemos tanto combate ao novo, às novas ideias, aos nomes que querem mostrar seu trabalho. A paciência com eles não existe. Com os veteranos é eterna. Vencedores no passado, chacota no presente. (Quase) todos torcem e comemoram o fracasso dos que chegam agora para depois afirmar: "ganharam o que? Bom é o vencedor". Do Diniz a Valentim, do Zé Ricardo a Odair Hellmann. Sempre há um abutre esperando suas derrotas.

O que vimos no Maracanã pela semifinal da Taça Guanabara, na última quinta-feira, foi o retrato fiel do porquê da decadência do Brasil em seu esporte favorito. Porque a Bélgica atropela e dizem que "perdemos por pouco". Enquanto Fernando Diniz tenta se alinhar com o que há de mais competitivo no planeta atualmente, Abel ainda insiste no que dava certo há 10 anos e agora é arquivo no Youtube.

Durante a sua passagem pelo Fluminense em 2017, Abelão foi alvo de críticas por um futebol pobre e ultrapassado. Seus defensores diziam que faltava material humano. E agora, qual é a desculpa? Para piorar, com um time bem inferior àquele de dois anos atrás, Diniz conseguiu torná-lo competitivo.

Inegavelmente o Abel Braga é uma das figuras mais incríveis, carismáticas e cativantes do meio. Isso não há qualquer questionamento. Seu lado pessoal é irretocável. Mas suas práticas estão ultrapassadas. E não é de hoje. Com dois meses de trabalho, Flamengo não evoluiu e ainda é extremamente desorganizado em campo. E a Libertadores bate à sua porta...

O Fla-Flu deixou claro para quem duvidava ainda: Fernando Diniz é o futuro. Abel Braga, o passado. Cabe agora a cada um arcar com as consequências esportivas até dezembro. E o Flamengo selou o seu ao apostar errado.