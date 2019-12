Ninguém venceu mais jogos nesta década do que Messi; CR7 é o terceiro da lista

Lionel Messi chegou a um novo recorde na carreira. O argentino venceu mais partidas do que qualquer outro atleta nesta última década nas cinco principais ligas europeias. Messi somou 260 duelos ganhos.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O camisa 10 do fica à frente de Sergio Busquets em segundo, com 245 vitórias. Cristiano Ronaldo ficou em terceiro, o português ganhou 244 jogos nesta década.

260 - Lionel Messi has won 260 games in this last decade, more than any other player in the Top 5 European Leagues. King@FCBarcelona @LaLigaEN #Messi #LionelMessi #OnlyMessihasmore#Opta2010s pic.twitter.com/ijmgh5v92P