"Ninguém tem o direito de falar em meu nome": Leão põe fim às especulações

O internacional português Rafael Leão, estrela do Milan, enviou uma mensagem direta por meio de sua conta no Instagram, colocando um ponto final nas especulações que o cercam.

O Milan avalia o ponta português em cerca de 50 milhões de euros, quantia que se coloca como obstáculo para os clubes que desejam contratar Leão neste verão, com destaque para o Galatasaray, que se movimentou recentemente tentando convencer o Milan a abrir mão dele.

O jornal The Sun também noticiou anteriormente que Leão entrou nos planos do Arsenal, depois que se dissiparam suas esperanças de contratar Vinícius Júnior, que renovou seu contrato com o Real Madrid.

De acordo com o site do jornalista Gianluca Di Marzio, Rafael Leão escreveu em sua conta no Instagram: "Meu único pensamento é o campo, estou concentrado em dar o meu máximo em cada jogo e em cada treino".

E acrescentou o jogador português: "Apenas para evitar qualquer tipo de especulação e notícias incorretas, reafirmo que há algum tempo confiei a gestão de todos os meus assuntos e interesses exclusivamente à minha família e ao meu advogado".

E prosseguiu: "Nenhuma outra parte tem o direito de falar em meu nome. Minha concentração está voltada para os próximos objetivos".

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A temporada de Leão

Rafael Leão trabalha atualmente para se preparar da melhor forma possível para a sua sétima temporada com o Milan. A trajetória do jogador português com o clube italiano teve períodos alternados entre o brilho e a queda de rendimento.

Nascido em 1999, Leão permanecerá presente na história do clube graças à sua contribuição na conquista do título do Campeonato Italiano na temporada 2021-2022, quando liderou seus companheiros rumo à conquista do título após marcar 11 gols e dar 10 assistências.

Já na última temporada, o jogador teve dificuldade em deixar sua marca da forma esperada e foi alvo de críticas da torcida do Milan. O dono da camisa número 10 encerrou a temporada com 9 gols e 3 assistências em 29 partidas, enquanto a equipe fracassou em garantir sua vaga na Liga dos Campeões da Europa.