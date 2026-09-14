À derrota por 2 a 0 na estreia da temporada e ao assustador 5 a 0 em casa contra o FSV Mainz seguiu-se um novo debacle para o RB Leipzig. O segundo 5 a 0 consecutivo significa o 18º lugar para o Hamburgo.

Ao contrário da equipe em campo, porém, a direção esportiva do HSV transmite uma imagem de união e de uma visão clara.

"Há um acordo de princípio", disse o técnico Merlin Polizin no domingo à DAZN. "Trata-se de detalhes. Ninguém precisa se preocupar comigo ou com a comissão técnica."

A confirmação veio da nova diretora esportiva Kathleen Krüger: "O processo de conhecimento mútuo está concluído. Em princípio, estamos de acordo. São simplesmente pequenos detalhes e processos que ainda temos de cumprir. Todos seguimos no rumo certo. Não sinto nenhuma inquietação no ambiente do HSV. Muito pelo contrário: nós, da equipe, sabemos o que temos uns nos outros. Ninguém sente insegurança. Sabemos que vamos seguir juntos para o futuro."

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HSV desmorona após reação frustrada

Vale lembrar que ambas as declarações foram dadas antes do jogo em Leipzig, no qual o HSV, apesar de um início corajoso, sofreu dois gols simples e, a partir daí, passou a correr atrás do prejuízo contra o participante da Liga dos Campeões.

No segundo tempo, o Hamburgo pressionou em busca do gol que diminuísse a desvantagem e desperdiçou algumas boas chances, antes de o RB fazer 3 a 0. Sob o impacto do terceiro golpe, os visitantes sofreram mais dois gols em rápida sequência.

Ainda assim, Polzin tentou direcionar o foco para o lado positivo: "Ou você olha para o resultado final e diz: tão ruim quanto na semana passada. Por outro lado, eu vi uma equipe que tentou fazer muitas coisas melhor do que na semana passada."

Merlin Polzin cobra: HSV precisa "evoluir brutalmente"

Ainda assim, era preciso "evoluir brutalmente". "É um desafio que também me deixa positivo, porque vejo a reação dos rapazes", disse Polzin.

O Hamburgo ocupa a última colocação da tabela após três jogos, com zero ponto e saldo de gols de 0:12. No último jogo antes da pausa para a data Fifa, no próximo sábado (15h30/Sky), contra o 1. FC Köln, a equipe agora precisa ser "mais clara e mais madura", cobrou o capitão Nicolai Remberg. E prosseguiu: "Não há dúvida de que faz bem pontuar. Mas eu chegar aqui e dizer que precisamos pontuar, senão está tudo acabado, também é uma piada. Mas, claro, uma experiência de sucesso faria bem ao time."

O diretor do futebol profissional, Claus Costa, declarou à DAZN que não é adepto de "acionismo", embora "o resultado nu e cru seja decepcionante" e contra o Köln seja exigida "uma cara diferente".

A euforia pode ter ido embora no HSV, mas de fato ninguém parece entrar em pânico.