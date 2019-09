"Ninguém se compara a Messi ou Ronaldo" - Pep pede que Sterling 'esqueça' elogios por grande fase

Atacante do Manchester City foi comparado à dupla que comandou o futebol nos últimos dez anos. Porém, seu técnico quer que ele foque em seu futebol

Raheem Sterling foi aconselhado por Pep Guardiola, seu técnico no , a ignorar as comparações feitas entre ele e a dupla Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

O jogador da seleção inglesa continua como uma estrela de seu clube na atual temporada. Sterling já marcou cinco vezes nesta edição da Premier League.

Por conta do bom momento vivido, o atacante de 24 anos foi comparado à dupla que venceu a Bola de Ouro em cinco oportunidades cada.

Pep Guardiola, no entanto, quer que o jogador eviter as comparações e foque apenas em jogar o seu futebol com as cores do Manchester City.

"Estou muito feliz por ele, pela forma que ele está jogando aqui e na seleção inglesa. No entanto, espero que não veja, leia ou escute essas coisas. Ninguém pode se comparar a Cristiano Ronaldo ou Messi. Não sei se ele é o melhor na . Desde que estamos juntos, não somente agora, ele tem sido incrível com seu trabalho. É um bom garoto, estou muito satisfeito com ele", declarou.