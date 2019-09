Ninguém saiu feliz no Inter 1x1 Slavia, que abriu a fase de grupos da Liga dos Campeões

Ao final da partida, o técnico da equipe de Milão, Antonio Conte, reconheceu o mérito do adversário e assumiu a culpa pela péssima atuação em casa

Embalada em meio ao otimismo do bom início de temporada na italiana, onde lidera após três rodadas – algo raro nos últimos tempos, já que a vinha ocupando, sempre, a ponta da tabela desde março de 2018 – a de Milão chegou confiante para a sua estreia na fase de grupos da 2019-20. Mas o desempenho contra o Slavia de Praga, teoricamente o time mais frágil em um grupo que também tem e , já serviu para ligar o alerta. Os tchecos foram superiores, jogaram melhor e saíram até mesmo decepcionados com o empate por 1 a 1 nesta terça-feira (17).

“Estou desapontado com o resultado, especialmente pela nossa atuação no segundo tempo e pelo fato de termos sofrido o empate nos acréscimos do segundo tempo. É muito raro você ficar tão perto de uma vitória fora de casa contra um time tão famoso”, disse o técnico do Slavia, Jindrich Trpisovsky, já fazendo uma leitura fiel ao que foi a partida. Afinal de contas, dentro do San Siro o time da casa parecia ser os alvirrubros, que pressionaram, quiseram a bola para si e finalizaram com perigo no primeiro tempo, e apostaram nas saídas em velocidade e foram ainda mais ousados em suas chegadas ao ataque na etapa derradeira.

O atacante Peter Olayinka aproveitou rebote após belíssima defesa de Handanovic para abrir o placar e a vitória, que logo de cara deixaria a Inter em situação tensa na Champions, parecia ainda mais próxima pela absoluta falta de criatividade da Inter, que não conseguia levar a bola para o bom ataque formado por Lautaro Martínez e Romelu Lukaku. Foi apenas na sobra de uma falta que Nico Barella arrancou na marra o empate. Após o jogo, o técnico Antonio Conte reconheceu a atuação ruim e reconheceu ter ficado surpreso com o estilo agressivo do Slavia – em oposição a o que a sua equipe havia enfrentado contra Lecce, e na .

🎙️ #Skriniar: "O Slavia Praga foi um rival mais difícil que os 3 primeiros da Serie A. Estávamos menos concentrados, se tivéssemos jogado como nos últimos minutos teríamos ganhado. A estreia é sempre dura. Precisamos mostrar mais determinação e personalidade."#InterSlaviaPraga pic.twitter.com/fJGLbpOa4C — Inter (@Inter_br) September 17, 2019

"Eles nos venceram em tudo, não mostramos nada da nossa ideia do jogo", disse Conte após o jogo. "Há muito trabalho a fazer: faz parte do nosso caminho de crescimento (...) Certamente não estou satisfeito com essa performance. A primeira pessoa responsável sou eu".

"O Slavia certamente jogou de maneira europeia, atacando e trazendo alta intensidade, ritmo alto e muita pressão. Em outros jogos, encontramos equipes que nos esperavam na metade, enquanto eles nos atacavam, tivemos que encontrar de diferentes soluções”, avaliou. Perguntando sobre ineficiência de seu ataque, especialmente de Lukaku (que participou pouco, finalizando apenas uma vez, mas quase virando o jogo nos acréscimos), o técnico italiano voltou a bater na tecla de que o resultado foi culpa sua.

“Eu não falo sobre os indivíduos”, respondeu. “Eu sou o único que deve ser colocado de castigo, então não há necessidade de falar sobre esse ou outro”.

De um lado um time insatisfeito pela injustiça do resultado – e reclamando, com certa razão pela não expulsão de Asamoah após entrada forte no segundo tempo. Do outro, uma equipe ciente de que decepcionou e perdeu uma oportunidade importante. No jogo que abriu a edição 2019-20 da Liga dos Campeões, ninguém saiu feliz.