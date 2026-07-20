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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ninguém me acorda do meu sonho... Javi envia mensagens de agradecimento após a conquista da Copa do Mundo

Espanha x Argentina
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O jovem astro do Barcelona relembra os dias difíceis

Gavi, estrela do Barcelona e da seleção espanhola, quis compartilhar o momento mais importante de sua carreira no futebol com seus seguidores, poucas horas depois de ser coroado campeão da Copa do Mundo com a seleção espanhola.

O meio-campista do Barcelona publicou uma mensagem comovente na rede “X”, acompanhada de duas fotos que resumem sua trajetória: uma de seus primeiros passos no mundo do futebol, quando era criança e jogava pelo time “La Liarra Palombi” em Los Palacios, e outra dele beijando a Copa do Mundo no estádio MetLife, nos Estados Unidos.

Gavi (21 anos) comentou as duas fotos dizendo: “Que ninguém me acorde desse sonho, o sonho de um garoto de Los Palacios de conquistar a Copa do Mundo com a seleção de seu país”. Gavi também relembrou os momentos difíceis que passou devido às lesões e afirmou que todos os sacrifícios “valeram a pena”.

Gavi também expressou sua gratidão a todos que o apoiaram ao longo de sua carreira no futebol, mencionando sua família, seus amigos e o Real Betis, onde iniciou sua trajetória, e especialmente o Barcelona e a La Masia.

Ele escreveu: “Tenho uma enorme dívida de gratidão com todos que me acolheram na La Masia desde o primeiro dia, e com os treinadores e a equipe administrativa do Barcelona, que me ajudaram a evoluir como jogador de futebol e como pessoa, o que me permitiu me tornar campeão do mundo”.

O meio-campista também lembrou sua avó, dirigindo-lhe uma mensagem comovente na qual agradeceu pela força extra que ela lhe deu nos últimos meses.

Gavi jogou 76 minutos ao longo da campanha da Espanha na Copa do Mundo, tendo sido titular contra Cabo Verde na primeira partida e entrado nos minutos finais da partida contra a Áustria nas oitavas de final.



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