Ninguém mais da África conseguiu isso... Sibari iguala o recorde de Salah na Copa do Mundo

Ismail Sibari, estrela da seleção marroquina, alcançou um feito notável ao continuar a brilhar na partida contra a Escócia na Copa do Mundo de 2026.

O craque do PSV Eindhoven, que está prestes a se transferir para o Bayern de Munique, marcou o gol que levou os Leões do Atlas a uma vitória importante sobre a Escócia (1 a 0) na madrugada deste sábado, na segunda rodada do Grupo 3 da Copa do Mundo.

O gol de Saibari veio depois de ele ter balançado a rede do Brasil na rodada de estreia, quando a partida terminou empatada em 1 a 1.

De acordo com as estatísticas da rede francesa “Stats Foot”, Saibari se tornou o primeiro jogador marroquino a marcar em suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo e o segundo jogador africano a conseguir isso, depois do egípcio Mohamed Salah.

Salah se destacou na edição de 2018, marcando um gol contra a Rússia na segunda rodada da fase de grupos e outro contra a Arábia Saudita na terceira rodada, após ter ficado de fora da partida de estreia contra o Uruguai.

De acordo com as estatísticas do “Mister Sheep”, há 97 jogadores no mundo que marcaram gols em suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo.

Além da dupla egípcio-marroquina, 67 jogadores da Europa, 23 da América do Sul, 3 da CONCACAF e 2 da Ásia conseguiram o feito.

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