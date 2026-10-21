“Ninguém foi melhor!”: Thibaut Courtois apoia Kylian Mbappe na disputa pela Bola de Ouro e questiona critérios de votação “pouco claros”

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O goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, declarou total apoio ao companheiro Kylian Mbappe na disputa pela Bola de Ouro, afirmando que o francês está sozinho no posto de melhor jogador do mundo em termos de desempenho individual. O belga também aproveitou para questionar a consistência da votação, sugerindo que os critérios para o prêmio individual mais prestigiado do futebol continuam confusos tanto para jogadores quanto para torcedores.

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Courtois defende Mbappe em vez de Lamine Yamal

Courtois esquentou o debate antes da próxima cerimônia da Bola de Ouro ao afirmar que Mbappe é o candidato que mais merece o prêmio. O goleiro do Real Madrid argumentou que, embora os títulos coletivos frequentemente influenciem os votantes, nenhum jogador alcançou individualmente o nível do capitão francês na última temporada.

Mbappe fez uma campanha brilhante na Copa do Mundo: terminou como artilheiro do torneio, com 10 gols, e se tornou o maior goleador de sua história. No clube, o atacante francês também registrou números impressionantes na temporada passada, com 42 gols em 44 partidas pelo Real Madrid. No entanto, não ter conquistado nenhum título coletivo na campanha pode prejudicar seriamente suas chances de ganhar a Bola de Ouro.

“Acho que Kylian merece, mas as pessoas votam de acordo com a própria lógica”, disse Courtois à DAZN. “Escolhemos alguém que ganhou títulos ou alguém que esteve acima de todos os outros durante toda a temporada, mesmo sem ter conquistado nada? Penso especialmente em Kylian. Acho que, individualmente, ninguém foi melhor do que Kylian, mas, infelizmente, não ganhamos nada coletivamente.”

Questionamentos sobre a lógica da votação da Bola de Ouro

O experiente goleiro não se limitou a elogiar o companheiro de equipe. Ele também questionou o histórico recente do prêmio. Courtois destacou que o sucesso de Yamal com a Espanha e o Barcelona faz dele um forte concorrente, apesar dos números superiores de Mbappe em gols e de seu desempenho na Copa do Mundo.

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Yamal teve um ano repleto de títulos: conquistou o Campeonato Espanhol com o Barcelona na temporada passada e depois ajudou a Espanha a vencer a Copa do Mundo no verão. O jovem talento marcou 24 gols na temporada passada e já fez 10 nesta, consolidando-se como um dos favoritos ao cobiçado prêmio.

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“Para mim, Lamine Yamal teve uma Copa do Mundo um pouco pior, mas se tornou campeão mundial, ganhou o Campeonato Espanhol com o Barcelona e teve um bom ano”, disse Courtois. Ele também mencionou a cerimônia de 2024, quando Rodri levou o prêmio à frente da dupla do Madrid formada por Vinicius Jr. e Dani Carvajal. “Não achei que tivesse sido o melhor ano dele, embora tenha vencido a Eurocopa com a Espanha. No ano anterior, quando o City ganhou a Champions League, acho que ele teria merecido vencer”, acrescentou o goleiro.

Getty Images

Renovação de contrato e futuro no Real Madrid

Além da disputa pelos prêmios, Courtois deu uma atualização positiva sobre seu futuro no Santiago Bernabéu. Com o contrato atual previsto para terminar no verão de 2027, as conversas já estão em andamento para garantir que o belga continue como goleiro titular do clube no futuro próximo.

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“Ainda não está finalizado. Em princípio, deve ser resolvido rapidamente. Não há problema. Só precisamos encontrar um momento para que meu agente e meu pai discutam os detalhes finais”, explicou Courtois. O ex-jogador do Chelsea deixou claro que não pretende deixar a capital espanhola tão cedo: “Quero ficar aqui por muito tempo e estou fazendo tudo o que posso para que isso aconteça.”

Retorno à Bélgica e perspectivas na seleção

Courtois também falou sobre sua relação complexa com a seleção da Bélgica. Após se afastar depois da Copa do Mundo, revelou que foi removido dos canais de comunicação da equipe. “Fui retirado do grupo de WhatsApp dos jogadores. O grupo é usado para comunicar informações, como detalhes dos treinos. Há algumas mensagens de vez em quando, mas não muitas”, admitiu. Apesar disso, segue otimista quanto a um possível retorno sob o novo comando de Mark van Bommel, depois de ter se colocado novamente à disposição para ser convocado já em novembro.

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O goleiro insiste que não precisa de uma vaga garantida entre os titulares para voltar à seleção da Bélgica e confia na própria capacidade de recuperar seu lugar. “Nunca me apresentei à seleção presumindo que jogaria automaticamente. Conheço minhas qualidades e sei que posso ser importante para a equipe”, disse. “Ninguém precisa me garantir uma vaga como titular. Se Senne Lammens, Maarten Vandevoordt ou Mike Penders tiverem trabalhado duro e o treinador preferir colocá-los para jogar, não há problema. Isso não me incomoda nem um pouco.”