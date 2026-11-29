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O brasileiro Raphinha, atacante do Barcelona, brilhou intensamente na partida de seu time contra o anfitrião Deportivo La Coruña, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol.

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O Barcelona visitou o Deportivo La Coruña na noite deste domingo, no estádio Riazor, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.

Raphinha marcou três gols na vitória por 5 a 1, aos 50, aos 83 e aos 90+1 minutos.

De acordo com o perfil "Mister Chip", especializado em estatísticas, na plataforma "X", Raphinha chegou a 18 gols nas primeiras 14 rodadas do Campeonato Espanhol (LaLiga). Nenhum jogador havia marcado tantos gols nesta altura da temporada desde Cristiano Ronaldo, ex-lenda do Real Madrid e atual astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, na temporada 2014-2015 (23 gols).

O perfil acrescentou que o Barcelona chegou a 56 gols após 14 rodadas, e apenas o Athletic Bilbao, na temporada 1930-1931 (64 gols), marcou mais nas primeiras 14 rodadas da história de LaLiga.