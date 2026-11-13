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Num momento em que o Zamalek atravessa crises financeiras e administrativas interligadas, Hussein Labib, presidente do clube, veio a público com uma série de declarações impactantes que abriram dossiês espinhosos dentro do clube branco, começando pelo futuro do ex-diretor esportivo John Edward, passando pelas multas dos jogadores e pelas questões financeiras, até chegar às possibilidades de abrir mão das estrelas do time para gerar a liquidez necessária.

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Labib esclareceu, em declarações ao canal "On Sport", que a saída de John Edward do cargo de diretor esportivo ocorreu em razão de divergências sobre determinados assuntos e exigências nas quais este último insistiu, negando que o motivo tenha sido o desejo de afastar a diretoria do setor de futebol. Afirmou que o retorno de Edward continua sendo uma possibilidade caso o interesse do clube assim o exija, ressaltando que realizou recentemente uma reunião com ele, como faz com diversos dirigentes antigos e atuais, e destacando que o ex-diretor esportivo ainda possui valores financeiros a receber que reivindica.

No capítulo das multas e dos processos que provocaram a ira da torcida do Zamalek, o presidente do clube afirmou que o consultor jurídico conduz a investigação sobre esse assunto sem qualquer interferência de sua parte, e tem autoridade para convocar qualquer pessoa cujo depoimento considere necessário ouvir, com o objetivo de apurar responsabilidades e chegar à verdade. Reconheceu que a diretoria assume a responsabilidade, de forma direta ou indireta, pelas crises relacionadas aos valores devidos aos jogadores estrangeiros, entre eles Omar Faraj, Abdel Hamid Maali e Salah Mosaddek, afirmando que a investigação abrangerá cada jogador e cada pessoa que porventura tenha sido negligente no cumprimento de suas funções.

Labib enfatizou que não pode se comprometer a encerrar todos os processos ou quitar as dívidas a eles relacionadas antes que surjam os resultados das investigações, mas prometeu revelar a verdade e definir a forma de lidar com os assuntos financeiros pendentes. No mesmo contexto, apontou que o atraso nos valores devidos a Odai Dabbagh e Shikabala Panza os levou a notificar o clube, esclarecendo que a esperada empresa de futebol terá um papel no tratamento da crise dos valores devidos aos jogadores.

O presidente do Zamalek defendeu a permanência de Moatamed Gamal no comando da equipe, afirmando que seu apego ao treinador se deve à sua qualidade, à sua lealdade ao clube e aos títulos que conquistou, apesar das lesões e dos desafios enfrentados pela equipe. Esclareceu que os resultados obtidos pelo treinador são bons diante das circunstâncias atuais, mas isso não impede que seja debatido com ele a respeito de algumas questões técnicas, apontando que a diretoria estuda com ele a possibilidade de recorrer a um auxiliar estrangeiro, sem impor qualquer nome, para que sua responsabilidade técnica permaneça clara.

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Labib também reconheceu que o desempenho do Zamalek diante do Misr Lel Takamol não foi bom, apontando que Moatamed Gamal admitiu isso e que a diretoria discutirá com ele os motivos da queda. Ao mesmo tempo, revelou que Hossam El Zanaty ainda não definiu sua posição quanto a ingressar no clube, mas que ele deseja contar com sua presença, enquanto se recusou a entrar nos motivos do atraso no início do período de preparação, afirmando que os jogadores não usaram os valores financeiros como meio de pressionar a diretoria e não se recusaram a iniciar os treinos por causa do atraso no recebimento de seu dinheiro.

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A saída de Bezerra e cálculos diferentes para o futuro

Em um dos pontos mais destacados que abordou, Labib revelou os detalhes da saída de Joan Bezerra para o Shabab Al Ahli Dubai, dos Emirados, negando que o jogador tenha se rebelado contra o Zamalek ou obrigado o clube a vendê-lo. Esclareceu que o jogador recebeu uma proposta que incluía grandes vantagens financeiras, de acordo com as informações que lhe chegaram, e que as negociações terminaram com um acordo que descreveu como bom, apesar de reconhecer a perda de um jogador importante no elenco.

Acrescentou que o Zamalek recebeu 3 milhões de dólares de forma imediata, além de 2 milhões de dólares posteriormente, bem como a garantia de 900 mil dólares que eram devidos ao antigo clube do jogador, esclarecendo que parte da receita da transferência será usada para quitar os valores devidos aos jogadores e aos clubes.

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Sobre Hossam Abdel Maguid, o presidente do Zamalek negou a existência de uma cláusula em seu contrato que o impeça de se transferir para o Al Ahly, esclarecendo que os regulamentos da Federação Internacional de Futebol, a "Fifa", não permitem cláusulas desse tipo, e que o desejo do jogador está concentrado em atuar no exterior. Reafirmou o apego do clube ao jovem zagueiro, apontando para a promoção de diversos talentos ao time principal e sua capacidade de apresentar bons rendimentos.

Quanto ao futuro de Ahmed Fatouh, Labib reconheceu que o momento de sua venda no último verão não foi adequado, especialmente após a saída de Hossam Abdel Maguid e de Bezerra, para que o clube não aparentasse estar caminhando para esvaziar a equipe de seus elementos essenciais. Apontou a existência de intenção de renovar o contrato do lateral-esquerdo, mas que até agora não foi realizada nenhuma reunião com ele, afirmando que a diretoria aguardará seis meses antes de avaliar a situação, e reiterando a abertura do clube para vender qualquer jogador caso o interesse assim o exija.

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A crise dos contratos, os erros do passado e o balanço dos títulos

Labib abordou o capítulo da renovação dos contratos dos jogadores jovens, esclarecendo que o clube pode estender os contratos dos jogadores com menos de 18 anos por apenas três temporadas, conforme a lei, enquanto seus contratos podem ser renovados por cinco ou sete anos após atingirem a idade legal. Afirmou também que Mohamed Shehata não se transferirá para o Al Ahly, descrevendo-o como um dos filhos do Zamalek e o melhor meio-campista do Egito, e enfatizando o apego do clube à sua permanência.

O presidente do Zamalek reconheceu que a diretoria assumiu a responsabilidade em circunstâncias difíceis, apesar de suas grandes ambições de realizar os sonhos da torcida, apontando que o clube enfrentou diversos desafios, entre eles a demissão do treinador Juan Carlos Osorio após o desgaste em sua relação com os jogadores, além da contratação de dez jogadores sem levar em conta a avaliação de seus níveis à época. Ainda assim, afirmou que o Zamalek conseguiu conquistar cinco títulos em três anos e meio, considerando que esse balanço reflete a dimensão do trabalho realizado em meio a circunstâncias complexas.

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Labib não demonstrou incômodo com as críticas da torcida dirigidas à diretoria, afirmando que a ira dos torcedores nasce de seu zelo pelo interesse do clube e que ele não se entristece com os ataques pessoais a si mesmo. Mas criticou a cobertura da imprensa, considerando que 90% das notícias dos programas esportivos giram em torno do Zamalek, e questionou o motivo do foco contínuo nos assuntos de renovação de contratos e nas propostas feitas aos jogadores, embora questões como essas também ocorram em outros clubes.

Labib encerrou suas declarações afirmando que a ambição do Zamalek consiste em disputar a Liga dos Campeões da África e o Campeonato Egípcio, exigindo da equipe que jogue para conquistar os dois títulos, independentemente da dificuldade da missão. Também elogiou Mahmoud Hamdi, "El Wench", considerando-o um dos melhores jogadores do Egito em caráter e esporte, e um pai espiritual para seus companheiros dentro da equipe, especialmente após superar duas lesões de ruptura do ligamento cruzado. Descreveu Shikabala Panza como um jogador bom e especial, mas apontou a dificuldade de prever suas atitudes, em referência à sua personalidade imprevisível.