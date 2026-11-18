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O diretor esportivo do Barcelona, Deco, falou sobre as especulações que há tempos cercam a condição física de Frenkie de Jong e a forma como o clube lidou internamente com os problemas recentes de lesão do meio-campista. Ao abordar a recuperação do holandês, o dirigente negou rumores de atrito entre o jogador e a diretoria por causa de decisões médicas.

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Deco esclarece controvérsia sobre cirurgia

A situação de De Jong virou um dos principais assuntos após a Copa do Mundo, na qual o meio-campista representou a Holanda mesmo com um problema significativo no joelho. Mais tarde, foi revelado que ele havia sofrido uma ruptura do ligamento lateral interno, diagnóstico que o clube só confirmou depois que De Jong voltou de 13 dias de férias em Ibiza após o torneio. Essa sequência levou a relatos de frustração na cúpula do Barcelona com a transparência do jogador e sua decisão posterior de não passar por uma cirurgia.

Deco, porém, procurou agora afastar os rumores de atrito e afirmou que a relação continua profissional e respeitosa. “Não houve descontentamento”, explicou em entrevista à Catalunya Radio. O diretor esportivo observou que De Jong já havia enfrentado um dilema semelhante por causa de uma lesão no tornozelo, quando também preferiu um tratamento conservador à cirurgia. O clube optou por respeitar sua autonomia nas duas ocasiões, priorizando a segurança do jogador em relação ao próprio corpo e ao caminho de recuperação escolhido por ele, em vez de impor uma decisão médica.

As lesões de De Jong

Deco ressaltou que, embora a equipe médica do clube, liderada pelo dr. Ricard Pruna e pelo fisioterapeuta-chefe Raul Martinez, ofereça orientação especializada, a decisão final muitas vezes cabe ao atleta. “Frenkie é um jogador que gosta de pensar e tomar as próprias decisões. O clube não impõe nada; é uma questão de saúde. Ninguém está irritado com ele”, disse Deco.

De Jong foi cortado da seleção da Holanda durante a pausa mais recente para jogos internacionais por causa de uma lesão e não participou da derrota de seu país por 5 a 0 para a Alemanha na Liga das Nações . Ao todo, o meio-campista fez quatro partidas pelo Barcelona nesta temporada.

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Deco cobra mais profundidade no elenco

Ao falar sobre lesões, Deco também ressaltou a importância de ter um elenco repleto de jogadores de qualidade para lidar com as exigências do futebol moderno. “Quando não há muitos jogadores, reclamamos. Quando há, também reclamamos. O último campeão da Champions League, o PSG, tem quatro jogos a menos no campeonato nacional e sempre termina forte. O futebol de hoje tem quatro partidas oficiais após a Copa do Mundo com a seleção. As exigências são altas. É uma questão de administrar a carga de trabalho, mas você precisa de 20 ou 22 jogadores de alto nível”, afirmou.

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Deco destacou então como a falta de opções no elenco pode afetar a capacidade do Barcelona de competir em várias competições, sugerindo que ter mais alternativas talvez tivesse ajudado o clube a não ficar fora da final da Copa do Rei do ano passado. “Com um elenco mais amplo, não sei se teríamos ficado fora da final da Copa do Rei do ano passado. O Barcelona não pode se dar ao luxo de não ter jogadores de alto nível. Se tivermos apenas 14 ou 15, teremos poucas opções para disputar La Liga, a Champions League e a Copa do Rei. Pode haver alguma frustração agora, mas é assim que as coisas são, azar”, acrescentou.

Barcelona se prepara para semana movimentada na liderança

O Barcelona se prepara para receber o Villarreal no domingo, antes de viajar para enfrentar o Sabah na quarta-feira, pela Champions League. O Barça lidera atualmente a tabela de La Liga com 33 pontos, três à frente do Real Madrid, segundo colocado.