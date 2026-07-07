Ninguém está a salvo no Chelsea... O mercado de transferências ameaça as grandes estrelas

O Chelsea teve uma semana movimentada no mercado de transferências, tanto com a conclusão de novas contratações quanto com a definição da lista de jogadores que podem deixar o clube, como parte da continuação do projeto de reconstrução da equipe em preparação para a nova temporada. Enquanto o clube londrino busca reforçar todas as posições com jogadores capazes de competir, a diretoria continua trabalhando para reduzir o elenco por meio da venda ou do empréstimo de vários jogadores.

Tyreke George, formado na base do clube, concluiu sua transferência para o Everton por 18 milhões de libras esterlinas como valor base, com a possibilidade de o valor total do negócio chegar a 24 milhões de libras esterlinas por meio de variáveis ligadas ao desempenho. O acordo também prevê que o Chelsea receba 15% do valor de qualquer futura transferência do jogador.

Por outro lado, o Real Madrid divulgou um comunicado oficial negando qualquer intenção de contratar o meio-campista argentino Enzo Fernández, pondo fim assim às especulações que ligavam o jogador a uma transferência para o Estádio Santiago Bernabéu.

Além disso, o suíço Granit Xhaka fechou as portas para o Chelsea, após confirmar que pretende permanecer no Sunderland, apesar do interesse do clube londrino em contratá-lo e de ter apresentado uma oferta no valor de 8 milhões de libras nas últimas semanas.

No que diz respeito às contratações, o Chelsea concretizou sua primeira contratação do verão ao trazer o zagueiro italiano Marco Balestra, vindo da Atalanta. Os dirigentes do clube não veem Balestra apenas como uma aposta para o futuro, mas sim como um jogador capaz de disputar diretamente uma vaga no time titular. A política do Chelsea baseia-se em criar forte concorrência em todas as posições, e não apenas em aumentar o número de jogadores.

A contratação de Balestra ocorre após uma temporada de destaque que ele teve pelo Cagliari, por empréstimo, onde foi eleito o melhor zagueiro da Série A italiana, depois de disputar 38 partidas e perder apenas uma, sendo titular em 34 delas, confirmando que possui a qualidade necessária para competir em um dos campeonatos mais fortes da Europa.

Embora o jogador ainda tenha apenas 21 anos, a diretoria do Chelsea acredita que ele tem muito espaço para evoluir, com expectativas de que ele tenha um grande número de participações na próxima temporada, segundo informou o “The Athletic”.

Quando entrar em campo, espera-se que ele traga um reforço ofensivo à equipe, especialmente porque o capitão Reece James tem jogado com frequência em posições mais recuadas, seja como meio-campista ou como zagueiro direito no esquema de defesa com três zagueiros, enquanto o futuro de Malo Gusto permanece incerto, diante do interesse de vários clubes em contratá-lo, com destaque para o Manchester City.

As posições que o Chelsea busca reforçar

O clube continua trabalhando para reforçar várias posições antes do fechamento da janela de transferências. O Chelsea prossegue com as negociações com o Rayo Vallecano para contratar o lateral-esquerdo Pep Chavarria, de 28 anos.

Além disso, o clube deseja contratar pelo menos um novo zagueiro central, e Maxence Lacroix, zagueiro do Crystal Palace, está no topo da lista, ao lado de Jacopo Ramon, jogador do Como, que também desperta o interesse da diretoria.

O clube também continua de olho em Morgan Rogers, jogador do Aston Villa, devido à sua capacidade de atuar em mais de uma posição no ataque, embora esteja ciente de que a negociação será cara, já que o Aston Villa não quer abrir mão do jogador e há concorrência de outros clubes.

Após o Sunderland ter decidido manter Granit Xhaka, o Chelsea encerrou esse assunto e não pretende apresentar uma nova oferta, enquanto se espera a chegada de Valentin Barco, vindo do Strasbourg, embora o Chelsea ainda não tenha anunciado oficialmente a contratação.

Jogadores que podem sair

O Chelsea se prepara para ouvir as ofertas apresentadas pelo ala argentino Alejandro Garnacho, que chegou há apenas um ano, vindo do Manchester United, por 40 milhões de libras esterlinas. O clube não se opõe à sua saída, mas só aceitará uma transferência definitiva, especialmente com o interesse de dois clubes participantes da Liga dos Campeões em contratá-lo.

Além disso, o zagueiro Trevoh Chalobah estará disponível para venda por 35 milhões de libras esterlinas, depois que o clube já recusou duas ofertas do Como, enquanto prefere emprestar o jovem zagueiro Mamadou Sar a um clube da Premier League, em vez de deixá-lo ir para o exterior.

O meio-campista André Santos também passou a fazer parte da lista de jogadores à venda, caso chegue uma oferta financeira adequada, o que se aplica igualmente a Enzo Fernández e Malo Justo, cujos valores o clube estima em cerca de 120 milhões de libras esterlinas e 75 milhões de libras esterlinas, respectivamente.

Por outro lado, o Chelsea não pretende se desfazer de João Pedro, que conta com grande confiança dentro do clube, enquanto se espera a saída de pelo menos mais um atacante durante o verão. A comissão técnica ainda não decidiu a situação do trio Nicolás Jackson, William Delap e Emmanuel Imiga quanto às suas funções na próxima temporada, enquanto se espera a saída de Marc Joyo, seja por empréstimo ou por transferência definitiva.

A lista de jogadores colocados à venda inclui também a dupla de zagueiros Benoît Badiashile e Axel Disasi, além do goleiro reserva Philip Jørgensen. Além disso, o Chelsea está trabalhando para concluir uma série de outras negociações, incluindo a venda de Gaja Slonina e David Daturo Fofana, bem como o empréstimo de Kendry Baez, David Washington, Caleb Wiley e Shomaira Mahuka, com o objetivo de lhes dar mais oportunidades de jogar e ganhar experiência.