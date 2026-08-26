"Nesse ponto, eu simplesmente tenho uma opinião diferente da dele. Não sei o que isso tem a ver com 'Friendly Takeover'", disse Watzke, presidente do Borussia Dortmund e vice-presidente da DFB, em entrevista à RTL e à Sky, referindo-se a declarações recentes de Hoeneß.

O patrono do Bayern havia criticado, entre outras coisas, o fato de o novo técnico da seleção Jürgen Klopp ter levado seu conselheiro Marc Kosicke e lhe atribuído um papel importante na equipe da DFB. "Para mim, toda essa história parece um 'friendly takeover'. Klopp e cia. assumiram a DFB, e eu considero isso errado", reclamou Hoeneß, também à RTL e à Sky.

"Os dois últimos técnicos da seleção vieram do Bayern de Munique : com Julian Nagelsmann e Hansi Flick. E ninguém disse que isso era um Friendly Takeover do Bayern de Munique", rebateu Watzke agora. "Isso já é um pouco demais para mim. E o fato de também se conceder a um treinador com a reputação de Jürgen Klopp uma certa margem de atuação, é simplesmente assim. O Uli sabe disso melhor do que ninguém", defendeu ele a decisão de atender ao pedido de Klopp de querer ter obrigatoriamente ao seu lado seu conselheiro Kosicke na sucessão de Julian Nagelsmann, que renunciou após a decepcionante Copa do Mundo. O cargo oficial de Kosicke é "auxiliar técnico para estratégia, desenvolvimento e inovação".

Após críticas à DFB: Uli Hoeneß e Marc Kosicke teriam conversado por telefone

A entrevista de Hoeneß já havia provocado uma reação da DFB imediatamente depois; segundo uma reportagem da Sky, o homem de 74 anos e Kosicke já teriam feito as pazes. Os dois se conhecem há muito tempo, entre outras coisas porque o especialista em marketing Kosicke participou, em 2008, da elaboração do slogan "Mia san Mia" do Bayern. De acordo com a Sky, houve entre ele e Hoeneß uma conversa telefônica conciliatória, que teria transcorrido de forma boa e construtiva.

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Klopp, que assinou com a DFB até depois da Copa do Mundo de 2030, meanwhile começou intensamente seu novo cargo, oficialmente assumido em 15 de agosto. Assim, segundo a Sky, ele teria buscado explicitamente a comunicação com os principais treinadores de clubes do país; de acordo com a emissora, já houve conversas muito detalhadas com Niko Kovac (Borussia Dortmund), Vincent Kompany (Bayern de Munique) e Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart).

Seleção da DFB: iniciativa de Jürgen Klopp teria sido muito bem recebida por Vincent Kompany e cia.

Nessas conversas, Klopp fez questão de lhes mostrar o quanto o respectivo papel de cada um é importante para todo o país do futebol e o quanto ele pretende valorizar, no futuro, uma boa troca com eles. O novo técnico da seleção também teria solicitado indicações de Kovac, Kompany e cia. sobre quais de seus jogadores estão se credenciando para uma convocação para a equipe da DFB e quais talentos das categorias de base de seus respectivos clubes têm o maior potencial. Diz-se que as conversas com Klopp foram muito bem recebidas pelos treinadores dos clubes.

Além disso, segundo a Sky, Klopp também procurou quase todos os treinadores das seleções alemãs de base e os trouxe para o projeto, destacando sua grande responsabilidade e a importância de suas funções, fortalecendo assim o sentimento de união. "Essa profunda depressão que todos nós sentimos depois de termos tido de voltar para casa cedo quase se transformou em euforia na Alemanha. As pessoas estão felizes de novo. E também voltamos a ser abordados de forma positiva sobre a seleção nacional", Watzke já vê publicamente um efeito Klopp.

O homem de 59 anos anunciará sua primeira convocação em 17 de setembro e, sete dias depois, Klopp fará sua estreia como técnico da seleção no jogo da Liga das Nações, nos Países Baixos, contra o novo Bondscoach Xavi. A estreia de Klopp em casa será então em 27 de setembro, em Augsburg, contra a Grécia.