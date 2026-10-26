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O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, admitiu que o impacto lendário de Mohamed Salah em Anfield talvez nunca possa ser reproduzido por um único jogador. Ainda assim, o zagueiro holandês segue confiante de que o novo e caro trio de ataque do clube finalmente começa a encontrar seu ritmo na era pós-Salah.

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A sombra de uma lenda em Anfield

Van Dijk, encarregado de liderar esta equipe reformulada, sabe bem a dimensão do que Salah conquistou durante sua passagem repleta de títulos pela Inglaterra. O atacante egípcio saiu no verão, encerrando seu contrato um ano antes do previsto após uma campanha decepcionante, mas deixou uma série de recordes de gols. Ele já marcou 10 gols em 13 partidas pelo novo clube, o Trabzonspor. Ao falar sobre seu ex-companheiro, o zagueiro destacou que a constância do “Rei Egípcio” é algo raramente visto no futebol atual.

Ao refletir sobre a lacuna deixada pelo ex-companheiro, Van Dijk fez uma avaliação franca da situação enfrentada pelo elenco. “Acho que essa é a realidade. Pelo que Mo fez durante tantos anos como ponta, não acho que alguém consiga repetir aquilo”, disse Van Dijk. “Espero que aconteça, mas o que ele fez foi incrível. O mesmo vale para Sadio [Mane] e Bobby [Roberto Firmino]. Espero que isso aconteça de novo, e é para isso que trabalhamos, mas agora é a vez de outros, e eles precisam assumir a responsabilidade”, acrescentou, em declarações publicadas pela ESPN.

Investimento de 364 milhões de libras começa a dar resultado

A recente vitória do Liverpool por 2 a 0 sobre o Brighton foi, até agora, a demonstração mais clara de que a estratégia de contratações do clube está dando frutos. O trio de ataque formado por Alexander Isak, Bradley Barcola e Florian Wirtz, com o apoio de Cody Gakpo, representava um investimento conjunto de cerca de 364 milhões de libras nas duas últimas janelas de transferências de verão. Contra o Brighton, esse quarteto caro finalmente pareceu entrosado, exibindo uma fluidez e uma troca de passes que indicaram que o ataque reformulado se estabeleceu como uma força na Premier League.

Isak chegou a seis gols em seis jogos no campeonato após receber um passe de Barcola, aproveitando o embalo gerado quando um chute de Wirtz, após desvio, abriu o placar. Ao longo da partida, a linha de frente recém-formada deu sinais claros de que está aprimorando seu entrosamento tático.

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Deixando a era de ouro para trás

Para muitos torcedores, a saída do famoso trio de ataque formado por Salah, Mane e Firmino pareceu marcar o fim de uma era que jamais poderia ser superada. Na última década, o formidável trio liderou a era de ouro do Liverpool, conquistando dois títulos da Premier League, levantando uma vez a taça da Champions League e chegando a outras duas finais, além de ganhar várias copas nacionais.

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Van Dijk explicou que a cultura do clube não permite ficar lamentando a saída de estrelas, independentemente de suas contribuições. “Podemos sempre achar que as coisas eram melhores antes, mas essa não deve ser a mentalidade em um clube como o Liverpool, e não acho que jamais tenha sido”, observou o zagueiro. “Em algum momento, o clube sempre seguirá em frente, e sempre haverá jogadores que vão brilhar e render pelo clube. Cabe aos jogadores que estão aqui agora mostrar isso a cada três ou quatro dias.”

Manter a regularidade é o próximo grande desafio

Embora a vitória sobre o Brighton tenha levado o Liverpool ao grupo dos quatro primeiros colocados e garantido sua quarta partida sem sofrer gols na campanha nacional, o desafio agora é manter esse nível de desempenho.

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O jogador da seleção holandesa encerrou suas reflexões com uma mensagem de incentivo aos companheiros mais jovens, que ainda estão se adaptando à Premier League. “O segundo gol foi de muita qualidade, mas já houve muitos momentos nesta temporada em que eles foram muito bem”, disse. “Em um clube como o Liverpool, é preciso fazer isso a cada três ou quatro dias. Esse é sempre o desafio, mas é um bom desafio. Estou bastante confiante de que tudo vai dar certo.”