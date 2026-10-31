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O ex-atacante Hernan Crespo acredita que a Inter segue sendo o time a ser batido na disputa pelo título da Serie A nesta temporada. No entanto, o argentino afirma que o rival da cidade, AC Milan, melhorou drasticamente sob o comando de Ruben Amorim e pode facilmente reduzir a diferença nas próximas semanas.

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Crespo avalia os candidatos ao título

Crespo aposta no Inter para conquistar o título da Serie A e considera a equipe a mais bem preparada da Itália. O ex-atacante, que defendeu os dois clubes de Milão durante a carreira, acredita que o time de Cristian Chivu leva uma clara vantagem sobre os rivais.

No entanto, Crespo também destacou a rápida evolução do Milan desde que Amorim assumiu o comando no meio do ano. Ele insiste que a disputa pelo título está longe de ser decidida, às vésperas do confronto entre os dois gigantes no Derby della Madonnina.

Inter segue como um navio de guerra na Serie A

O Inter impressionou Crespo pela resistência e pela superioridade técnica nas primeiras etapas da temporada. O argentino acredita que a equipe tem todos os recursos necessários e a força mental para conquistar o Scudetto.

“Acho que o Inter é o time mais bem preparado para conquistar o Scudetto. Ao dizer isso, não quero dizer que certamente será campeão, mas que tem tudo de que precisa para vencer”, disse Crespo à La Gazzetta dello Sport. “O time tem força mental, caso contrário não teria conseguido tantas viradas.”

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Ele fez, porém, um alerta sobre o equilíbrio entre as competições nacionais e continentais: “O Inter precisa tomar cuidado para não gastar energia demais na Champions League, como a Roma. Ainda assim, o time de Chivu me parece um navio de guerra. Afundá-lo, pelo menos na Itália, parece impossível.”

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Amorim transforma o elenco do Milan

Enquanto o Inter segue invicto, o Milan também tem convencido nesta temporada e está a apenas sete pontos do rival da cidade. Crespo admitiu ter se surpreendido com a rapidez com que Amorim implementou sua visão tática em San Siro.

“O Milan ainda está um pouco atrás, mas evoluiu consideravelmente”, explicou. “Uma evolução que, admito, mea culpa, eu não achava possível em tão pouco tempo. Hoje, o Milan parece um time compacto.

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“Os jogadores sabem o que precisam fazer na defesa e no ataque. Ainda não estão no nível do Inter, mas é fácil diminuir a diferença. Às vezes, uma sequência de duas ou três vitórias basta para mudar o rumo da disputa.”

Uma semana decisiva para os dois clubes

O próximo Derby della Madonnina oferecerá uma avaliação definitiva das chances de título das duas equipes. Uma vitória de qualquer um dos lados poderá determinar o embalo para o restante da temporada da Serie A.