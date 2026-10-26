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O goleiro do Real Madrid Andriy Lunin teve uma atuação brilhante no lugar de Thibaut Courtois e fez uma defesa milagrosa para ajudar a garantir a vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona no El Clásico. Tanto Jose Mourinho quanto o capitão Fede Valverde destacaram o profissionalismo do ucraniano no dia a dia.

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Lunin brilha no grande palco e segura o Barcelona

Andriy Lunin teve uma atuação memorável no gol na vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Barcelona no Camp Nou. Substituto do lesionado Thibaut Courtois, o goleiro ucraniano fez várias defesas decisivas para preservar a vantagem do Real Madrid.

O grande momento veio aos 66 minutos, quando fez uma defesa espetacular em uma cabeçada à queima-roupa de Gerard Martin após cobrança de escanteio.

A segurança de Lunin garantiu os três pontos ao Real Madrid fora de casa.

Mourinho e Valverde elogiam a preparação do goleiro

Após a partida, Jose Mourinho elogiou a mentalidade de Lunin ao sair do banco de reservas. “A única coisa que eu disse a Lunin antes da partida foi: ‘Você treina para jogar, não para ficar no banco. Vá jogar’”, revelou Mourinho.

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“Ele fez uma partida muito equilibrada e segura... nenhum de nós chorou antes da partida porque Thibaut não jogaria.”

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O capitão Fede Valverde acrescentou: “Não há palavras para descrever o que ele fez hoje... Ele está sempre trabalhando nos bastidores, dando tudo de si.”

Goleiro ucraniano revela o segredo por trás das defesas decisivas

Após a partida, Lunin atribuiu sua prontidão sob pressão ao trabalho diário com o treinador de goleiros Nuno. “A disciplina e a atitude foram fundamentais porque o Barcelona teve mais posse de bola”, explicou Lunin.

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“Nuno sempre diz ‘bem treinado’, e acho que isso se deve ao trabalho diário.”

“Quando o jogo é difícil... é preciso saber sofrer, administrar a partida e atuar como uma equipe até o fim”, acrescentou.

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Lunin reforça a força do Real Madrid no gol

A atuação de destaque de Lunin voltou a evidenciar a qualidade das opções do Real Madrid para o gol em partidas importantes.

O ucraniano segue pronto para entrar em campo sempre que Mourinho precisar dele durante a recuperação de Courtois.

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O Real Madrid agora se prepara para o próximo compromisso em La Liga, contra o Santander.