Ninguém acredita em mim: Neymar revela surpresa chocante sobre assistir às partidas

A lenda Neymar não esconde seu entusiasmo com o bom nível apresentado por seu clube, o Santos, mas, ao mesmo tempo, já começou a traçar seus planos para a vida após a aposentadoria do futebol.

Depois de ter iniciado sua carreira profissional aos 17 anos, e tendo atualmente 34 anos, Neymar revelou o desejo de tirar um longo período de descanso após pendurar as chuteiras.

A rede brasileira "Ge Globo" publicou as declarações de Neymar, feitas durante uma entrevista ao canal Varanda Gourmet.

Neymar disse: "É óbvio que, quando eu me aposentar, vou passar um ano inteiro sem fazer absolutamente nada".

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E prosseguiu: "Vou viver assim: se eu sentir vontade de jogar futebol hoje, eu jogo. Já se eu não tiver vontade de fazer absolutamente nada hoje, não vou fazer nada".

O craque brasileiro também explicou que, apesar de sua enorme paixão por praticar o futebol, ele não gosta de assistir às partidas pela televisão.

Ele esclareceu: "Não, não gosto disso. Gosto de basquete, mas só assisto de vez em quando. Fico com raiva quando assisto futebol".

Neymar acrescentou: "Quando falo sobre isso nas entrevistas ou com meus amigos, ninguém acreditava em mim. Eu amo o futebol, mas amo praticá-lo. Já sentar no sofá e ligar a televisão para assistir a uma partida, isso eu não consigo fazer".

E continuou: "Quando os garotos ficavam comigo em Paris e Barcelona, a televisão só passava jogos de futebol aos sábados e domingos. Eu ficava muito irritado, e nem ficava na sala de estar".