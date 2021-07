Nilton, bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, diz que voltaria ao clube para receber salário mínimo

O volante sempre recebe mensagem de torcedores e destaca que não é mercenário, porque um acordo financeiro não seria difícil da parte dele

O volante Nilton, de 34 anos, ainda tem o sonho de voltar para o Cruzeiro e quem sabe ajudar a equipe no momento mais delicado da história. No clube celeste caiu nas graças da torcida ao chegar no início de 2013 e conquistar o bicampeonato Brasileiro e um Campeonato Mineiro com boas atuações e irreverência.

O jogador, que atualmente está sem clube, já que rescindiu contrato com o Real Tomayapo, da Bolívia, em entrevista à Rádio Itatiaia disse que, no ano passado, quando o clube começou a temporada na Série B não mediu esforços na tentativa de retornar à Toca da Raposa 2. Sabedor da fragilidade financeira da Raposa toparia inclusive receber um salário mínimo. Ele chegou a falar dessa ideia para ex-companheiros, mas ninguém do clube quis ouvi-lo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“Infelizmente na época não consegui falar para ninguém mais alto (em hierarquia) da minha intenção. Muitos podem dizer, ‘estava se oferecendo’? Na verdade, era reconhecer o que o clube fez por mim e pela minha família. Muitas coisas que eu pude construir, as amizades na cidade, a torcida que sempre me abraçou de uma forma que não posso falar uma vírgula. Muitos torcedores diziam na época que eu precisava voltar. Eu amo o Cruzeiro por tudo o que vivenciei e passei lá dentro”, falou Nilton.

O volante sempre recebe mensagem de torcedores e destaca que não é mercenário, porque um acordo financeiro não seria difícil da parte dele, mas dependia de um interesse do Conselho Gestor na ocasião que administrava o Cruzeiro. “(Na época) Até falei para o Fábio, além do Léo e Dedé quando estavam lá, e outros jogadores também, que eu gostaria de saber quem estava tomando a frente do futebol para escutar minha proposta.

Queria que o clube pagasse um salário mínimo, colégio para os meus filhos, essas coisas mais simbólicas pela minha família, até porque corro pela minha família e pelo torcedor. Gostaria que as pessoas entendessem que eu não sou mercenário”, explicou.

Intuito de ajudar

Com a família no Rio de Janeiro no início de 2020 cumprindo agenda, o jogador disse que se incomodou muito e se chateou com as notícias dos problemas financeiros que a equipe estava passando. “Até falei para ela (Karin, esposa de Nilton) que conversaria com quem cuidava do futebol para entender qual projeto que o clube tinha para ver se eu encaixava no perfil e ficar pelo menos um ano. A minha ideia era de coração mesmo. Muita gente falou para eu diminuir salário, mas deixo claro que nunca existiu salário da minha parte e também não teve uma conversa (para retornar)”, disse.

Carreira

Nilton que é formado na base do Corinthians lembra das passagens por Vasco, Internacional, Vissel Kobe, Bahia, CSA e Oeste que foi bem curta, antes de embarcar para o futebol boliviano. “Sou do terrão um prata da casa do Corinthians que me proporcionou inúmeras experiências. O Vasco me fez um cara mais guerreiro dentro de campo. E tinha que mostrar quando cheguei lá, porque estava saindo da Série B e retornando para Série A.

Abracei a causa também por causa da camisa pesada, tradição e história. Pensava que se mostrasse um futebol alavancaria minha carreira. O Bahia também foi apaixonante, enfim guardarei para sempre todos esses times”, lembrou.

Sem entrar em provocação dentro e fora de campo, Nilton também sempre lidou bem com a rivalidade da torcida adversária que chegava a pedir para mudar de lado. “Alguns torcedores do Atlético-MG diziam que estava jogando muito e teria que jogar lá. Levava na boa e dizia que tinha contrato com o Cruzeiro. Depois que joguei no Internacional vários gremistas queriam que eu atuasse no Grêmio.

Até vazaram meu número de WhatsApp e muito torcedor querendo que eu jogasse lá. A própria torcida do Flamengo me pedia também e realmente quase teve uma possibilidade de ir quando estava no Internacional. Esse reconhecimento é gratificante”, finalizou.

(Foto: Divulgação)

Camisa 19, menos no Japão

Ele adotou a camisa 19 no futebol e tem até uma tatuagem no braço, mas no Vissel Kobe do Japão precisou trocar de número, porque o capitão do time que usava a preferida de Nilton. Foi assim que optou pela camisa 10 e fala com bom humor sobre o episódio. “Era a 10, a faixa e não pesava não. O capitão lá tinha uma moral tremenda e jogava com a 19. Mas quando cheguei acredita que eu consegui que fosse feito um sorteio? Só que eu perdi e falei para me darem a 10. Deu certo, porque no primeiro jogo dei assistência e até fiz gol”, contou.

Outro clube que Nilton não teve vida fácil para jogar com a 19 foi no CSA já que a camisa tinha um dono cheio de moral: Didira. Ídolo da torcida, o colega já tinha quatro anos de clube alagoano e não aceitou trocar de número com Nilton. “No CSA fiquei com a camisa 10, mas pensei como pegaria a 19. Até cheguei a falar com ele (Didira) e pedi para me passar a 19, mas me disse que era promessa. Ele é bem reliogioso”, finalizou.