Segundo as informações, o Borussia tratou intensamente, até o fim da janela de transferências, de uma contratação do jogador de lado. De acordo com a emissora de TV por assinatura, em especial o técnico do BVB, Niko Kovac, era um grande defensor da transferência. A diretoria do Dortmund analisou as possibilidades até o fim, segundo a reportagem, mas a condição básica para uma proposta concreta era a venda de Fabio Silva.

O atacante português até tinha propostas de vários clubes, mas decidiu não sair e permanecer com os westfalianos. Com essa decisão, o caminho para uma investida por Leweling ficou bloqueado, motivo pelo qual a possibilidade acabou sendo descartada.

Assim, termina um movimentado verão de transferências sem mudança de clube para o jogador nascido em Nuremberg. Há dois anos, o atleta de 25 anos veste a camisa dos suábios. Nesse período, ele se desenvolveu de uma força ofensiva com oscilações para um titular confiável e, por fim, amadureceu até se tornar jogador da seleção, que no verão viajou com a equipe da DFB para a Copa do Mundo na América do Norte.

Bem mais concretas do que o interesse do Dortmund foram as negociações com a Roma. Os dirigentes da capital italiana intensificaram perceptivelmente seus esforços no Deadline Day e melhoraram sua oferta financeira várias vezes.

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Quanto a Roma ofereceu por Jamie Leweling, do Stuttgart?

No fim, a oferta dos romanos por Leweling ficou em mais de 35 milhões de euros em taxa de transferência. O jogador de ataque não era de forma alguma contrário a uma mudança para a Serie A. Já no início da janela, ele havia se mostrado aberto em relação ao seu futuro.

"Nunca se pode descartar nada e eu não diria agora que vou ficar 100 por cento. Mas também não diria que vou sair 100 por cento", declarou o atacante em junho, acrescentando: "Pode acontecer rápido. Mas agora vem o meu clássico: eu me sinto bem em Stuttgart, jogamos a Champions League e tenho uma boa posição por lá."

Com a permanência em Stuttgart, Leweling agora disputará a Champions League com o VfB, onde poderá consolidar ainda mais seu papel no elenco do técnico Sebastian Hoeneß.