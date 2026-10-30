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O Borussia Dortmund se prepara para um grande confronto pela liderança contra o Bayern de Munique neste fim de semana, com as duas equipes buscando desfazer o atual empate no topo da tabela. O técnico Niko Kovac reconheceu a grande ameaça representada pelo maior campeão da competição e destacou, em especial, a fase de seu principal atacante.

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Kovac exalta Kane: “Sensacional”

Kovac elogiou Kane enquanto o Dortmund se prepara para enfrentar um Bayern liderado pelo recém-eleito vencedor da Bola de Ouro. O capitão da Inglaterra manteve sua fase arrasadora na Alemanha, e o técnico do Dortmund reconheceu o tamanho do desafio que sua defesa terá pela frente no sábado. Kovac observou que as conquistas recentes do atacante falam por si e ressaltou que ele alcançou um novo patamar desde que se transferiu para a Bundesliga.

“Não é preciso dizer nada sobre ele. O simples fato de ter recebido esse prêmio diz tudo. Ele já era um jogador de ponta na Inglaterra. Dar mais um salto agora é sensacional”, disse Kovac ao site oficial do clube.

Disputa tática pela liderança

As expectativas não poderiam ser maiores para esta edição do Der Klassiker: as duas equipes somam 17 pontos após sete rodadas. Embora o Bayern ocupe a liderança pelo saldo de gols superior, o Dortmund tem a oportunidade de ultrapassar o rival. Kovac acredita que a disputa acirrada no topo da tabela traz um novo ânimo à liga. O treinador alertou, porém, que a empolgação não torna o caminho para a vitória mais fácil. Ele cobrou concentração total de seu elenco e ressaltou que, em Munique, só uma atuação em seu melhor nível será suficiente.

“Isso certamente torna tudo muito mais emocionante do que nos últimos anos. Mas não torna as coisas mais fáceis, porque o FC Bayern Munich é, sem dúvida, o melhor entre os melhores, não apenas na Alemanha, mas também na Europa. Temos que jogar no mais alto nível. Mas somos o Dortmund, temos nossos próprios padrões e pretendemos estar à altura deles”, insistiu Kovac.

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Velocidade na defesa e controle no meio-campo

O zagueiro Joane Gadou será uma peça importante da estratégia defensiva do Dortmund. O jovem recebeu muitos elogios do treinador por sua velocidade na recuperação defensiva e sua dedicação em campo. Kovac destacou que Gadou registrou uma das maiores velocidades entre os jogadores da competição, característica que lhe permitiu neutralizar vários contra-ataques perigosos recentemente. “Acho que ele foi o jogador mais rápido registrado pelas câmeras na Bundesliga. Na partida da copa contra o Bremen, além de mostrar velocidade, ele percorreu uma grande distância para um zagueiro. Espero que tenha se recuperado o suficiente para acelerar de verdade no sábado.”

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No meio-campo, Joey Veerman passou a ser o responsável por ditar o ritmo do Dortmund. Titular nas últimas três partidas, o recém-chegado impressionou pela tranquilidade e segurança técnica. “Em um jogo como este, controlar a bola pode ser crucial para neutralizar a pressão do FC Bayern Munich. Ele certamente é uma peça muito, muito importante para isso. Ganha cada vez mais ritmo a cada jogo”, acrescentou Kovac.

Karetsas corre para se recuperar a tempo do clássico

Quanto às lesões, há uma esperança de que Konstantinos Karetsas esteja disponível. O meio-campista voltou a participar de parte dos treinos com a equipe após uma lesão ligamentar. Sua participação ainda depende de uma avaliação física final na sexta-feira, mas seu possível retorno daria a Kovac mais uma opção. Segundo informações, os demais jogadores que participaram da vitória pela copa no meio da semana estão bem de saúde e prontos para as exigências físicas do “Klassiker”.