Bayern conquista Copa em dia de recorde de Kovac e despedida de Robben e Ribery

Técnico croata se tornou a primeira pessoa a ganhar 'doblete' tanto como jogador como quanto técnico na Alemanha

Com dois gols de Robert Lewandowski e um de Kingsley Coman, o de Munique venceu o por 3 a 0 na tarde deste sábado (25) e conquistou o título da Copa da pela 19ª vez.

Campeão alemão da temporada, o Bayern de Munique chegou a seu 12º "doblete", nome dado a quando um time ganha dois títulos no mesmo ano.

O técnico Niko Kovac se tornou hoje a primeira pessoa a conseguir "dobletes" como técnico e como jogador na Alemanha. É também o segundo título seguido do croata na , já que no ano passado ele comandou o Eintracht ao título contra o próprio Bayern na decisão.

A partida marcou a despedida da dupla Aarjen Robben e Franck Ribery do Bayern de Munique. O holandês estava no clube desde 2009 e o francês desde 2007.

Embora os veteranos tenham sido os principais alvos das homenagens ao fim da partida, eles começaram o jogo no banco e entraram apenas nos minutos finais.

Com a taça, Robben termina sua carreira no Bayern com 309 jogos, 144 gols e 20 taças.

Já Ribery se despede do clube com 425 jogos, 124 gols e 24 títulos conquistados.

Simbolizando uma troca de fase no time alemão, os titulares em suas posições foram Serge Gnabry, de 23 anos, e Coman, de 22. Enquanto o primeiro infernizou a defesa com sua velocidade e liderou o jogo em dribles, o outro fez o segundo gol do jogo que praticamente definiu o resultado aos 33 do segundo tempo.

"Foi importante para nós fecharmos a temporada desta forma. Muitos falaram que era um jogo de igual para igual e nós fizemos um excelente trabalho", disse o goleiro Manuel Neuer após a conquista.