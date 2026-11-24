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O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, mandou um recado ao Arsenal antes do aguardado confronto pela Champions League: seu time tem qualidade para surpreender o líder da Premier League. O duelo no Emirates Stadium coloca frente a frente os atuais líderes da Alemanha e da Inglaterra, em um teste de força no cenário europeu.

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Kovac encara com entusiasmo o grande teste europeu

O duelo tático no norte de Londres reúne dois dos times em melhor fase no continente. A equipe alemã ocupa atualmente a 12ª posição na classificação da Champions League, com nove pontos. Está bem colocada, mas quer subir até as vagas de classificação direta. Uma vitória no Emirates seria uma demonstração de força para um clube que busca transformar o domínio no cenário nacional em sucesso europeu. Apesar da dificuldade de enfrentar os atuais campeões ingleses em seu estádio, Kovac não se intimida com a reputação do Arsenal.

O técnico do BVB destacou a confiança do elenco. "É claro que sabemos muito bem como essa tarefa é difícil. Mas também somos um time difícil de enfrentar e teremos nossas chances. Temos qualidade para voltar para casa com o que queremos, ou seja, pontos. Para isso, precisaremos fazer nosso melhor jogo, com e sem a bola, porque o Arsenal tem jogadores muito bons", afirmou Kovac.

Como superar a defesa do Arsenal

Kovac sabe da solidez defensiva que seu time terá de superar. O Arsenal tem a defesa menos vazada da competição, com apenas três gols sofridos em quatro partidas. Ainda assim, o técnico do Dortmund acredita que seus atacantes têm talento suficiente para marcar. Para ele, um empate sem gols é improvável diante da qualidade ofensiva dos dois elencos.

"O Arsenal é um time muito, muito bom. Se você vence o campeonato inglês com todos aqueles grandes jogadores, é evidente que tem capacidade. E o Arsenal tem muita capacidade! Precisamos encontrar o equilíbrio certo entre a disciplina defensiva e o controle do jogo com a bola. Não acho que será 0 a 0, porque os dois times têm qualidade suficiente para marcar gols e criar chances", acrescentou Kovac.

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Dois reforços após lesões para o Dortmund

As perspectivas do Dortmund melhoraram consideravelmente com os retornos de Serhou Guirassy e Carney Chukwuemeka. Os dois participaram do último treino, na segunda-feira, nas instalações de Brackel, antes de o elenco partir do Aeroporto de Dortmund. Recuperados de lesões musculares, eles dão a Kovac opções importantes em um jogo no qual a profundidade do elenco será essencial. Embora o capitão Emre Can continue fora por lesão, ele viajou com o grupo de 24 jogadores para exercer sua liderança à beira do campo.

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O técnico confirmou que os dois estão à disposição, mas não revelou se estarão entre os titulares. "Eles estão prontos para o jogo de amanhã, por isso estão no elenco. Sem dúvida, estão à disposição para jogar. Se será desde o início ou mais tarde, veremos amanhã", explicou.

Histórico recente favorece o Dortmund

Embora o último confronto oficial entre os dois pela Champions League tenha ocorrido há 12 anos, o amistoso de pré-temporada ainda está fresco na memória. O Dortmund venceu o Arsenal por 3 a 2 em agosto, em uma partida que teve um gol de Ethan Nwaneri, emprestado desde então ao clube do Westfalenstadion. O resultado dá confiança ao time de Kovac e mostra que ele pode enfrentar de igual para igual os craques de Arteta no estádio do Arsenal.