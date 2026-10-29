O jogador de ataque de 18 anos participou nesta quinta-feira, pela primeira vez desde a lesão ligamentar no pé, de parte do treino com o grupo. A decisão sobre sua disponibilidade para o duelo de destaque de sábado, na casa do maior campeão alemão, deve sair na sexta-feira.

"Se nada de negativo acontecer após este treino", Karetsas participará do último treino antes da partida, na sexta-feira, disse o técnico do BVB, Niko Kovac. "Então decidiremos se ele está pronto para viajar a Munique ou não."

O jogador da seleção grega sofreu a lesão no empate por 0 a 0 fora de casa com o Union Berlin e, desde então, perdeu três jogos oficiais. Quanto aos demais jogadores do Dortmund, Kovac tranquilizou após o jogo dramático pela Copa contra o Werder Bremen, na terça-feira. "Eles estão bem. Todos participarão do último treino antes da partida", disse o técnico.