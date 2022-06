Nike revela bola oficial da Premier League 2022/2023; veja as fotos

Modelo da bola remete à usada em 1992, na primeira edição da Premier League

A fabricante de materiais esportivos, Nike, apresentou oficialmente o novo modelo de bola que será usado na temporada 2022/23 na Premier League.

Em 15 de agosto de 1992, uma nova era começava no futebol inglês. A antiga primeira divisão fora reformulada e passava a ser chamada de FA Premier League.

Para comemorar os 30 anos do que viria a ser o mais valioso campeonato nacional do mundo, os atletas da próxima edição da PL jogarão com uma bola que tem o design inspirado na pelota usada na primeira edição do novo formato do certame inglês.

A bola usa os mesmos grafismos e as mesmas cores da redonda originalmente utilizada em 1992.

A próxima temporada da Premier League promete ser uma das mais disputadas, já que times como Liverpool e Manchester City continuam montando elenco poderosos, enquanto Tottenham, Manchester United, Newcastle e tantos outros têm investido pesado para que grandes nomes do futebol mundial estejam em campo com esse modelo histórico de bola.

A Premier League 2022/23 começa em 5 de agosto de 2022, uma sexta-feira, com um dérbi londrino entre Crystal Palace e Arsenal, no Selhurst Park.