Nike diz que rompeu com Neymar após recusa do atacante em colaborar em investigação de assédio

A informação foi revelada em matéria publicada pelo “Wall Street Journal”

O término do contrato entre Neymar e a patrocinadora Nike envolveu uma denúncia de assédio sexual contra o brasileiro. Essa informação foi revelada nesta quinta-feira pelo jornal “Wall Street Journal”. Hilary Krane, conselheira geral da Nike, disse ao veículo que o fim do vínculo com o atleta do PSG ocorreu depois que Neymar teria se recusado a colaborar com a investigação do caso, que teria acontecido no ano de 2016.

"A Nike encerrou o relacionamento com o atleta porque ele se recusou a cooperar em uma investigação de boa-fé de alegações confiáveis feitas por uma funcionária de irregularidades cometidas", afirmou Krane ao periódico.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A empresa de materiais esportivos divulgou uma nota nesta quinta sobre o assunto.

"A investigação foi inconclusiva. Não emergiram fatos suficientes que nos permitam falar substancialmente sobre o assunto. Seria inapropriado para a Nike fazer uma declaração acusatória sem poder oferecer fatos que a suportem. A Nike encerrou sua relação com o atleta porque ele se recusou a cooperar em uma investigação de boa-fé de alegações críveis de uma funcionária. Continuamos respeitando a confidencialidade da funcionária e reconhecemos que essa tem sido uma longa e difícil experiência para ela", disse a Nike por meio da nota.

O contrato de Neymar com a Nike teria a duração de mais oito anos no momento do rompimento, no ano passado. Posteriormente, o atacante do PSG fechou um vínculo com a Puma.

"Neymar Jr. se defenderá vigorosamente contra esses ataques infundados caso alguma reclamação seja apresentada, o que não aconteceu até agora", disseram representantes do jogador também por meio de nota.

A autora da denúncia de assédio sexual contra Neymar afirmou que o jogador teria a forçado a fazer sexo oral durante uma viagem do atleta a Nova York em 2016. Uma porta-voz de Neymar negou todas as acusações ao "Wall Street Journal".

O pai de Neymar também falou sobre a polêmica. Em entrevista ao Jornal 'Folha de S. Paulo', Neymar pai foi contundente ao negar as acusações contra o filho.

"Como pode sair uma notícia dessa? Concorda? Fomos surpreendidos por algo que aconteceu em 2016, que ninguém lembrava mais desse fato. É muito estranho tudo isso agora. O Neymar nem conhece essa moça, claro que isso partiu da Nike depois da nossa saída", disse.

"Muito estranho, todos saem da Nike e são acusados assim. Muito estranho, isso aconteceu com o Cristiano Ronaldo, com o cara lá do basquete que morreu, o Kobe (Bryant). Se a Nike quer chantagem, armação, vamos para cima da Nike então", continuou o pai de Neymar na entrevista à Folha.