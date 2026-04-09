Nijstad, a joia do Twente, já sabe onde vai jogar depois do verão: “Se um grande clube ligar, então...”

Ruud Nijstad já sabe se continuará jogando pelo FC Twente na próxima temporada. No entanto, em entrevista à ESPN, o zagueiro de 18 anos manteve-se bastante evasivo sobre seu futuro.

Nijstad conseguiu garantir uma vaga no time titular do FC Twente nesta temporada, sob o comando de John van den Brom. O zagueiro, que acabou de completar 18 anos, chegou até a tirar o capitão Robin Pröpper da equipe titular.





O total nesta temporada é de dezesseis partidas pelo time principal do Twente, mas ainda não se sabe se ele continuará jogando no Grolsch Veste na próxima temporada.

Nijstad tem contrato até meados de 2027 em Enschede. Além disso, ele também está na mira do FC Barcelona, do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund, segundo informaram várias fontes espanholas e alemãs no mês passado.

“Ainda não posso dizer nada sobre isso. Consigo lidar bem com tudo isso. Deixo isso a cargo dos meus agentes. Às vezes é difícil, porque quando um grande clube liga, é muito legal.”

“Meu contrato vai até meados de 2027, então é vender ou renovar. Mas já tenho uma ideia do que vou fazer. Da forma como as coisas estão agora, sou jogador do Twente. Vamos simplesmente dar o nosso melhor”, conclui ele em entrevista à ESPN.