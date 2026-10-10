Niek Schiks chamou a atenção no mundo todo na noite de sexta-feira com uma defesa incomum durante a partida entre Heracles Almelo e RKC Waalwijk (3 a 0). O goleiro emprestado pelo PSV evitou, antes do intervalo, um gol sofrido com uma intervenção tão bizarra quanto brilhante. As imagens de sua ação já estão rodando o mundo.

O momento notável aconteceu no primeiro tempo do duelo em Almelo. Jean-Paul N’Djoli finalizou em direção ao canto mais distante, com o meio-campista do Heracles, Sem Scheperman, na trajetória do chute. Schiks levantou o braço para pedir impedimento, mas Scheperman saltou e deixou a bola passar por baixo dele.

Na sequência, a bola bateu na parte interna da trave e rolou em direção à linha do gol. Enquanto Schiks ainda estava com o braço levantado, ele conseguiu tirar a bola do gol com o calcanhar, por trás da perna de apoio. O árbitro entendeu que a bola não havia ultrapassado completamente a linha do gol, e assim o RKC escapou de sair atrás no placar.

A defesa incomum não passou despercebida. ESPN compartilhou as imagens nas redes sociais, e depois várias grandes contas internacionais de futebol repercutiram o lance. Assim, o jogador emprestado pelo PSV rodou o mundo em pouco tempo com sua intervenção pouco ortodoxa.

Para Schiks e o RKC, o momento espetacular acabou valendo pouco. O Heracles precisava apenas de um empate antes da partida para garantir o primeiro título de período da Keuken Kampioen Divisie.

No primeiro tempo, Schiks ainda manteve o gol sem ser vazado, mas depois do intervalo o Heracles abriu o placar rapidamente. Tristan van Gilst converteu um pênalti aos 51 minutos e colocou a equipe da casa no caminho certo. Na sequência, o RKC não conseguiu reagir e voltar para o jogo.

Aos 65 minutos, Damon Mirani ampliou a vantagem, e apenas três minutos depois Manny Rodríguez fez 3 a 0 no placar. Com isso, a partida ficou definitivamente decidida e o Heracles pôde comemorar a conquista do primeiro título de período. Com a vitória, a equipe de Almelo assegurou ao menos uma vaga nos play-offs de acesso.







