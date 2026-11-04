Tresoldi abriu o placar para o Brugge aos 25 minutos, com um belo gol de cabeça, na partida contra o PSV Eindhoven pela quarta rodada da fase de liga. Depois de marcar na derrota por 3 a 2 para o Aston Villa na estreia e de fazer um espetacular hat-trick na vitória por 4 a 3 fora de casa sobre a Inter de Milão, o atacante chegou ao seu quinto gol pelos belgas nesta edição da Champions League. Nunca antes um alemão havia marcado mais vezes por um clube não alemão em uma mesma edição da competição.

Tresoldi, que estaria na mira de alguns clubes de ponta, voltou a chamar a atenção com o gol em Eindhoven. O atacante da seleção alemã sub-21 é uma das maiores promessas para o ataque da Alemanha, mas, por suas raízes italianas, ainda pode optar por defender a Itália. De qualquer forma, Tresoldi quer disputar a Euro sub-21 do próximo verão europeu pela Alemanha. Depois disso, tudo está em aberto.

Em Eindhoven, o Brugge sofreu o empate aos 54 minutos da noite de quarta-feira, quando Kodai Sano marcou para os holandeses. Tresoldi e seus companheiros mostraram poder de reação, e Carlos Forbs fez o gol da vitória por 2 a 1 aos 65 minutos. Assim, o clube belga chegou a nove pontos em quatro rodadas e, na nona posição, pode sonhar com uma vaga nas oitavas de final. Ao término da fase de liga, no fim de janeiro, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas. As equipes que terminarem entre a 9ª e a 24ª posições precisarão antes passar por uma fase intermediária.

Maior vitória da Champions League! Como faz história

Estreante na Champions League, o Como também tem boas perspectivas de terminar entre os oito primeiros. Os italianos comandados pelo técnico Cesc Fabregas jogaram de forma avassaladora fora de casa contra o RC Lens e venceram por incríveis 9 a 1: um resultado histórico! Com isso, o Como conquistou a maior vitória da história da Champions League. Até então, Real Madrid, contra o Malmö em 2015, e Liverpool, contra o Besiktas em 2007, dividiam o recorde com duas vitórias por 8 a 0.

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O ex-jogador da Bundesliga Marc Oliver Kempf foi um dos autores dos gols, enquanto o atacante Tassos Douvikas se tornou o nome da noite com um hat-trick. O nono gol da vitória recorde foi marcado nos acréscimos pelo promissor meio-campista Matteo Papaccioli, de 18 anos, que havia saído do banco. Era sua primeira partida pelo time principal do Como e, consequentemente, também sua estreia na Champions League.

Assim como o Brugge, o Como chegou a nove pontos e subiu para a quarta posição. O clube da Serie A é o único que faz frente ao atual campeão Paris Saint-Germain em número de gols: os franceses lideram o quesito, com 20 nas quatro primeiras partidas, mas o Como vem logo atrás, com 19. Uma média impressionante de pouco mais de 4,5 gols por jogo. A equipe de Fabregas já havia conquistado vitórias espetaculares contra o RB Leipzig e o Manchester United, ambas por 4 a 1.

Viktor Gyökeres decide para o Arsenal

No duelo entre os azarões Viking Stavanger e Sabah FK, os noruegueses levaram a melhor, venceram por 4 a 1 e aumentaram suas chances de terminar entre os 24 primeiros, garantindo assim uma vaga na fase eliminatória. Já o Arsenal, finalista da edição passada, cumpriu sua obrigação fora de casa contra o Slavia Praga, mas por pouco: venceu por 2 a 1 e agora é o terceiro colocado, com dez pontos, atrás de PSG e Real Madrid, as duas únicas equipes que ainda não perderam pontos.

Um destaque da vitória do Arsenal: o atacante Viktor Gyökeres, que se transferiu do Sporting de Lisboa para Londres em 2025 por 70 milhões de euros, marcou em Praga apenas seu segundo gol na temporada, considerando todas as competições. Aos 38 minutos, Gyökeres fez o gol que deixou o placar momentaneamente em 2 a 0. Antes, havia dado a assistência para Noni Madueke abrir o placar, aos 9.