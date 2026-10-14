O jogador da seleção alemã sub-21 marcou três gols no segundo tempo para o time belga e se tornou o alemão mais jovem a fazer um hat-trick na Liga dos Campeões. Aos 22 anos e 52 dias, estabeleceu o recorde e, com sua atuação, também arrancou elogios da imprensa italiana.









Após o apito final, Tresoldi atendeu de bom grado aos jornalistas, que naturalmente voltaram a perguntar sobre a seleção, já que o atacante pode defender Alemanha, Itália ou Argentina. Recentemente, Tresoldi havia anunciado que continuaria jogando pela DFB até o verão de 2027 e a Eurocopa sub-21. Ele já conversou com os técnicos das seleções principais Jürgen Klopp, da Alemanha, e Roberto Mancini, da Itália. O que fará depois do verão de 2027, porém, ainda está em aberto.

"Estou satisfeito com minha trajetória na seleção alemã", disse Tresoldi, em uma declaração que deve ter agradado aos dirigentes da DFB. "Há muitos atacantes melhores do que eu, na Itália e também na Alemanha", acrescentou. Na seleção alemã sub-21, porém, não há atualmente nenhum atacante melhor: Tresoldi já soma 16 gols em 27 partidas pela equipe.

Quem está tentando convencer Nicolo Tresoldi?

"Conversei com Klopp, Mancini e as duas federações. Expliquei a eles como vejo a situação. É importante que entendam isso", afirmou o jogador de 22 anos ao atualizar sua situação em relação à seleção. Segundo ele, seu grande objetivo com a seleção alemã sub-21 é erguer a taça no torneio do próximo verão: "Meu pai ganhou a Eurocopa sub-21 com a Itália. Agora também quero conquistar esse título", disse.

Na temporada atual, Tresoldi já marcou nove gols em 11 partidas oficiais pelo Club Brugge. Em 2025, transferiu-se do Hannover 96 para a Bélgica por 7,5 milhões de euros, onde conseguiu elevar seu valor de mercado aos atuais 35 milhões de euros.