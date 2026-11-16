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Com a transferência de Endrick, do Real Madrid, aparentemente fora de cogitação, Nicolo Tresoldi pode voltar ao radar do AC Milan.

Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o jovem brasileiro era o principal alvo dos rossoneri para a próxima janela de transferências, mas o valor exigido pelo Real Madrid seria alto demais.

O Milan teria apresentado uma oferta de 70 milhões de euros por Endrick, rejeitada pelo Real. Ao que parece, o próprio técnico do clube madrilenho, José Mourinho, vetou a transferência. A intenção seria manter o jogador de 20 anos em Madri.

Com isso, Tresoldi voltaria a ser uma opção bem mais interessante para o Milan. Diversos veículos já haviam noticiado que o clube italiano acompanha há algum tempo o atacante do Club Brugge. Agora, a negativa por Endrick pode ter sido o fator decisivo.

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Segundo informações, o Brugge exigiria 60 milhões de euros pela transferência do jogador da seleção alemã sub-21 na janela de inverno, quantia que, diante da investida por Endrick, aparentemente não seria um grande obstáculo para o Milan. Ao mesmo tempo, a Gazzetta dello Sport afirma que os rossoneri não entrarão em uma disputa de ofertas pelo jogador de 22 anos.

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Até pouco tempo atrás, acreditava-se que o Brugge não aceitaria liberar Tresolid de jeito nenhum na janela de inverno. Um dirigente de alto escalão do clube belga, que não teve o nome divulgado, afirmou ao Het Nieuwsblad que o jogador de 22 anos era "inegociável" e que, por isso, ofertas em janeiro seriam "totalmente irrelevantes". A Gazzetta , por sua vez, noticiou que Tresoldi está "apenas esperando uma ligação" dos rossoneri. Afinal, o ítalo-alemão sonha desde criança com uma transferência para o Milan.

Quais clubes demonstraram interesse na contratação de Nicolo Tresoldi?

Depois de uma forte temporada de estreia, com 31 participações em gols em 58 jogos, Tresoldi também se destaca em seu segundo ano na Bélgica: são oito gols em 11 partidas pelo campeonato. Na Liga dos Campeões, em especial, teve atuações por vezes empolgantes. Já marcou cinco gols em quatro jogos, incluindo um histórico hat-trick contra a Inter de Milão.

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Já no último verão europeu, a lista de interessados seria não apenas estrelada, mas também extensa. Tresoldi foi associado ora a uma transferência para o Barcelona, ora ao Atlético de Madrid, e o Borussia Dortmund também foi citado repetidamente como possível destino.

Recentemente, tz e Münchner Merkur também noticiaram que o Bayern de Munique está de olho no jogador da seleção alemã sub-21 e já enviou olheiros à Bélgica várias vezes. Embora Harry Kane tenha prorrogado recentemente seu contrato até 2029, o clube veria em Tresoldi uma possível "segunda arma" no centro do ataque ao lado do excepcional jogador inglês.