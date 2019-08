Nicolas Pepe fez em 9 minutos o que ninguém conseguiu desde 2018: driblar van Dijk

Contratação mais cara da história do Arsenal quebra sequência do holandês que já durava mais de um ano

Durante o confronto entre e , neste sábado, Nicolas Pepe conseguiu um feito que pode ser considerado impressionante: driblar Virgil van Dijk.

Nicolas Pepe, Virgil van Dijk'ı çalımladı ve Hollandalı savunmacının ligde süren 50 maçlık çalım yememe serisi sona erdi. pic.twitter.com/NCeTO1sGzk — GOLALOOOO (@golaloooo) August 24, 2019

A marca se torna expressiva quando olhamos para os números do holandês: foram 539 dias e 50 jogos sem se driblado por jogador algum na Premier League. E a nova contratação do Arsenal demorou somente nove minutos para conseguir isso.

A última vez que o holandês sofreu um drible na Premier League foi em março de 2018, em jogo contra o .

Not since March 2018 has Virgil van Dijk been successfully dribbled past in the #PL



539 days and 50 matches later, Pepe delivers...#LIVARS pic.twitter.com/49sOfCZ1Us — Premier League (@premierleague) August 24, 2019

Vale lembrar que Gabriel Jesus também conseguiu driblar van Dijk, mas por outra competição. No duelo pela , Jesus deu fim a sequência que contabilizava todos os jogos de van Dijk, que totalizava 65 partidas sem ninguém passando por ele. Durante este período, o Liverpool foi campeão da e vice-campeão inglês, com o camisa 4 sempre perfeito na marcação.

As grandes atuações de van Dijk lhe renderam a indicação para o The Best, prêmio de melhor jogador do mundo entregue pela FIFA. O holandês se mostrou um dos melhores defensores do mundo na última temporada, e os números não mentem.