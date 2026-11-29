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Nico Williams segue no centro de intensas especulações sobre seu futuro, com o Paris Saint-Germain supostamente interessado em contratar o destaque da Euro 2024 em janeiro. O ponta do Athletic Bilbao, porém, afirma que seu foco continua no campo após decidir a partida contra o Málaga.

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Williams comenta interesse do PSG após ser eleito o melhor em campo

Williams foi o destaque da vitória suada do Athletic Bilbao sobre o Málaga, mas a conversa após o jogo logo se voltou para seu futuro em San Mamés. Com informações do Le Parisien apontando o ponta como possível substituto, no PSG, da dupla lesionada Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia, o jogador de 24 anos precisou responder a perguntas sobre sua situação na próxima janela de janeiro .

O atacante, que tem contrato com o clube basco até 2035 e multa rescisória de aproximadamente 90 milhões de euros, preferiu evitar os rumores. "Não faço ideia do que está acontecendo ao meu redor. Estou focado nos jogos e no time. Quero continuar melhorando, ganhar confiança e ajudar o time a vencer", afirmou Williams, segundo o Marca.

Williams recebe elogios apesar dos rumores de transferência

Apesar das especulações sobre o mercado de transferências, o técnico Edin Terzic fez questão de elogiar o impacto de seu principal jogador em campo. Terzic reconheceu que Williams é um talento singular, capaz de decidir uma partida em um instante, o tipo de jogador com quem os companheiros adoram atuar e que os adversários temem enfrentar. Sua capacidade de encontrar espaços e explorar falhas defensivas foi a base do perigo ofensivo do Athletic durante todo o confronto.

"Esse é o Nico que todos conhecem, que todos adoram quando estão no Athletic e que todos odeiam quando jogam contra ele, porque é muito, muito difícil marcá-lo", explicou Terzic. "Ele foi muito bem, e adoro o fato de sempre o encontrarmos em uma posição na qual pode mostrar seu talento. Ele percorreu um bom caminho de evolução para chegar à forma de que precisa. Isso é importante para nós porque, em um segundo, ele pode mudar o jogo. É por isso que todos adoram jogar com o Nico."

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Terzic critica queda no segundo tempo

Embora Williams tenha sido eleito o melhor em campo, Terzic não entrou no clima de comemoração após o apito final. O técnico alemão pareceu visivelmente incomodado com a maneira desleixada como seu time administrou o fim da partida, mesmo com três pontos importantes garantidos e uma boa atuação no primeiro tempo.

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"Vamos ser muito honestos, porque só a honestidade e o trabalho duro vão dar a vocês a sensação de melhora. Precisamos aprender com os dois tempos para que o primeiro se torne nosso padrão e o segundo seja algo que não queremos ver nem nos treinos, quando jogamos cinco contra cinco, quando colocamos veteranos contra jovens ou quando treinamos bolas paradas", afirmou Terzic.

De olho na janela de janeiro

Com a aproximação da janela de transferências de janeiro, o Athletic Bilbao se vê mais uma vez na posição de defender seu jogador mais valioso do interesse da elite europeia. Embora a multa rescisória elevada ofereça certa proteção, o poder financeiro do PSG faz com que os rumores dificilmente desapareçam antes do fechamento da janela.

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À parte das constantes especulações sobre transferências, o foco em Bilbao continua nos compromissos imediatos em campo. O Athletic se prepara para um duelo complicado fora de casa contra o Numancia pela Copa do Rei. Como a conquista da copa nacional sempre tem um peso especial no País Basco, a comissão técnica e o elenco querem deixar os rumores de lado e concentrar suas energias em vencer a partida.