A seleção da Argentina atropelou a Bolívia por 4 a 0, na madrugada desta quinta-feira, em partida amistosa.

A seleção argentina marcou dois gols em cada tempo, com Lautaro Martínez (aos 19 minutos), Nicolás Paz (aos 29 minutos), Cristian Romero (aos 53 minutos) e José Manuel López (aos 86 minutos).

Esta foi a primeira partida disputada pela seleção argentina após a derrota na final da Copa do Mundo de 2026 para a Espanha, em julho passado.

A seleção argentina disputará mais dois amistosos, enfrentando Burkina Faso no dia 3 de outubro e, em seguida, o Benin na próxima terça-feira.

Messi, de 39 anos, havia anunciado sua aposentadoria do futebol internacional no mês passado, mas vestirá a camisa da Argentina pela última vez em uma partida de despedida contra o Benin.

O brilho de Nico Paz

O primeiro dia de uma nova era testemunhou o brilho de Nico Paz, a quem Lionel Scaloni concedeu a oportunidade de jogar como titular no primeiro confronto após a final da Copa do Mundo, e o jogador do Como provou merecer esse papel.

O ponto alto do que ele apresentou durante sua passagem em campo foi um gol espetacular e uma assistência decisiva em uma bola parada.

A Argentina apresentou seu melhor nível em Córdoba, pressionou com força a Bolívia, não lhe deixou nenhuma chance e foi decisiva diante do gol.

Paz foi extremamente ativo no último terço do campo, conduziu o ataque com grande habilidade e provou merecer a oportunidade na nova era após a aposentadoria de Messi.

Após ser substituído no segundo tempo, os ataques da Argentina não tiveram o mesmo perigo nem a mesma regularidade.