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Nico Paz desconversou sobre a possibilidade de herdar a lendária camisa 10 de Lionel Messi. O meia-atacante do Como foi o destaque da noite de terça-feira, com dois gols no primeiro tempo da vitória da Argentina por 7 a 0 sobre a Costa Rica, em amistoso disputado em Córdoba.

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Paz brilha com dois gols em Córdoba

Paz foi o protagonista em Córdoba, onde a equipe de Lionel Scaloni encerrou o ano com uma vitória dominante no Estádio Mario Alberto Kempes . O meia do Como abriu o placar aos sete minutos, concluindo com um chute forte de esquerda um contra-ataque conduzido por Julian Alvarez e Enzo Fernandez, sem dar chances a Patrick Sequeira. Pouco antes do intervalo, marcou seu segundo gol com uma finalização potente de direita, mostrando sua versatilidade antes de ser substituído por Franco Mastantuono no intervalo.

"Estou muito feliz. Representar esta camisa é o máximo. Especialmente em dias como hoje, com toda essa gente e todo o carinho que sentimos. Muito feliz", disse à TyC Sports. O jovem acrescentou: "Aos poucos, estou me sentindo melhor e aproveitando mais dentro de campo. Acho que temos uma equipe com uma qualidade incrível e, para mim, fica mais fácil jogar como jogo no meu clube. Os jogadores que temos têm uma qualidade incrível, tornam tudo muito mais fácil, e é incrível poder jogar com esta equipe."

Paz minimiza pressão pela camisa 10

Embora atualmente use a camisa 18, cresce o coro para que Paz herde a icônica camisa 10 deixada por Lionel Messi, que se aposentou. O desempenho do jogador de 22 anos pela seleção tem sido notável: com os dois gols contra a equipe da América Central, ele chegou a cinco em suas últimas cinco partidas. Desde a Copa do Mundo de 2026, Paz se tornou peça fundamental da Argentina, marcando contra Bolívia, Burkina Faso e Benin. Essa frequência de gols naturalmente gerou comparações com os grandes nomes do futebol, mas o meia criativo segue concentrado no esforço coletivo, e não em conquistas individuais ou números históricos de camisa.

"A verdade é que não penso nisso. Penso em aproveitar dias como hoje, em me divertir dentro de campo, porque o que mais amo é jogar futebol e, além disso, representar a seleção e tanta gente... É por isso que jogo e quero continuar fazendo isso", afirmou.

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Apoio dos companheiros de equipe

Embora Paz relute em falar sobre a troca de camisa, seus companheiros têm se manifestado com muito mais entusiasmo sobre seu potencial. Após uma vitória anterior sobre a Bolívia, o goleiro Emiliano Martinez perguntou nas redes sociais se Paz era o "novo camisa 10". Rodrigo De Paul também o elogiou após a despedida definitiva de Messi contra o Benin, dando as boas-vindas ao jovem entre os criadores da equipe com uma mensagem que o chamou de "maestro" que o time esperava.

Valentin Barco, do Chelsea e amigo próximo de Paz, também declarou publicamente seu apoio à ideia. Depois de dividir o quarto com o meia por mais de 50 dias durante a Copa do Mundo, Barco conhece bem seu talento. "Gosto de tudo no jogo do Nico. Gosto muito de como ele joga. Espero que ele fique com a 10, eu gostaria", revelou Barco.

Um futuro promissor para a Argentina

A evolução estatística do jogador nascido em Santa Cruz de Tenerife é difícil de ignorar: ele marcou quatro gols em apenas 48 dias durante um período movimentado de jogos internacionais. A única partida em que passou em branco nessa sequência goleadora foi a derrota apertada para o Uruguai em La Bombonera. A cada atuação, parece mais à vontade na seleção principal e se entrosa com jogadores consolidados como Julian Alvarez e Enzo Fernandez para manter a Argentina entre as potências mundiais na era pós-Messi. Enquanto a Argentina mira a temporada de 2027, a pergunta sobre quem vestirá a camisa mais famosa da história do futebol continuará no ar.