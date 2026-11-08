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O atacante Niclas Fullkrug, do Werder Bremen, causou grande repercussão após a derrota apertada de sua equipe por 1 a 0 para o VfB Stuttgart, na noite de sábado. O veterano, que vinha em fase sensacional antes do confronto, reagiu com fúria durante um compromisso com a imprensa após a partida, quando a conversa deixou de tratar do que aconteceu em campo.

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Frustração do principal nome do Werder vem à tona

Fullkrug não estava disposto a trocar gentilezas após a frustrante derrota do Bremen para o Stuttgart. Embora tenha chegado à partida como artilheiro da Bundesliga, o atacante de 33 anos viu sua impressionante sequência de gols em sete jogos chegar ao fim na MHP Arena. A derrota claramente pesou para ele, que ficou sob os holofotes durante uma participação já programada no Aktuelles Sportstudio da ZDF.

A tensão aumentou quando o repórter Florian Zschiedrich tentou mudar o assunto para o recente reconhecimento de Fullkrug na seleção. Após receber uma nova convocação para a seleção alemã pela primeira vez em mais de um ano, muitos esperavam que o atacante estivesse entusiasmado com a chance de jogar sob uma nova comissão técnica. No entanto, diante das emoções ainda à flor da pele pela derrota de seu clube, o momento das perguntas mostrou-se inadequado. “Um pouco de respeito. Acabamos de perder um jogo. Não estou pensando nisso agora”, disse Fullkrug à ZDF ao ser questionado sobre a importância de sua convocação, segundo o Sky Germany.

Fullkrug rejeita falar sobre a seleção

O atacante foi enfático ao dizer que os próximos jogos da Liga das Nações contra Sérvia e Holanda estavam longe de seus pensamentos. A irritação de Fullkrug era evidente enquanto ele tentava explicar seu ponto de vista à emissora, ressaltando que, pelo desempenho apresentado, a equipe merecia mais do que uma derrota. Ele não queria deixar que a conquista individual da convocação ofuscasse o que considerava um fracasso coletivo naquela noite.

“Isso não me interessa agora. Não quero ser rude, mas acabamos de perder por 1 a 0 para o Stuttgart, apesar de termos jogado bem. Não estou pensando na semana que vem, isso não me interessa agora”, afirmou com firmeza.

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Fim abrupto da entrevista

Apesar de Fullkrug ter deixado claro que não queria falar sobre a seleção, Zschiedrich tentou retomar o assunto uma última vez. Foi a gota d’água para o atacante, que decidiu encerrar a conversa. Sem esperar por mais esclarecimentos, o jogador do Werder agiu para sair daquela situação desconfortável diante das câmeras. “Não, obrigado, tchau”, disse Fullkrug antes de colocar o microfone sobre a mesa.

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Mesmo visivelmente contrariado, o atacante ainda cumprimentou o repórter com um aperto de mão antes de deixar o local da entrevista. A saída repentina surpreendeu a equipe do programa e os telespectadores, em uma das entrevistas pós-jogo mais constrangedoras da temporada até aqui.

Um longo caminho de volta à seleção alemã

O retorno de Fullkrug à seleção é um assunto importante no futebol alemão, especialmente após sua longa ausência do elenco. Sua última convocação havia sido em setembro de 2025, sob o comando de Julian Nagelsmann, enquanto sua atuação mais recente pela Alemanha foi no quadrangular final da Liga das Nações, em junho de 2025. Naquele torneio, ele participou da derrota por 2 a 0 para a França na disputa pelo terceiro lugar.

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O histórico de gols do atacante pela seleção também tem sido analisado: seu último gol pela Alemanha foi em setembro de 2024, em uma vitória por 5 a 0 sobre a Hungria. Apesar desse jejum no cenário internacional, seu desempenho pelo clube nesta temporada é incontestável. Fullkrug já marcou 12 gols em apenas 10 partidas oficiais pelo Werder Bremen, mostrando que continua sendo um dos finalizadores mais eficientes da Bundesliga, apesar de ter passado em branco no fim de semana em Stuttgart.