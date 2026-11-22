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O atacante da Juventus Nick Woltemade minimizou sua decisão de deixar o companheiro Randal Kolo Muani cobrar um pênalti na vitória por 4 a 0 sobre o Venezia, no domingo. O alemão, que já havia marcado antes na partida, deu lugar ao francês na cobrança.

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Um gesto de companheirismo no Allianz Stadium

Woltemade foi decisivo para a Juventus na tarde de domingo. Ele saiu do banco para inspirar a goleada por 4 a 0 sobre o Venezia . Apesar de seu brilho individual, o destaque após o apito final foi um gesto de espírito esportivo: o jogador de 24 anos cedeu um pênalti no fim da partida a Kolo Muani. O francês não desperdiçou a cobrança a 11 metros do gol, deslocou Filip Stankovic e selou a vitória contundente da Juventus.

A decisão de ceder a cobrança chamou ainda mais atenção porque Woltemade parecia pronto para bater o pênalti e ampliar sua contagem de gols. Em vez disso, preferiu apoiar seu parceiro de ataque, que vinha encontrando dificuldades para marcar gols no campeonato antes desse jogo. Após a partida, Woltemade tratou de afastar a ideia de que seu gesto fosse extraordinário ou uma tentativa de passar determinada imagem.

"Da última vez, ele me deu a bola; nós dois precisamos de confiança. Quando temos a chance de ajudar um ao outro, nós nos ajudamos. Não quero agir como se fosse um cara legal que deu a bola para ele. Para mim, foi normal. Ele é um cara legal; cobrou o pênalti e converteu", explicou o atacante à DAZN, em declaração reproduzida pelo Football Italia.

Em busca de ritmo após a pausa

A vitória foi fundamental para a Juventus, especialmente depois de uma atuação lenta no primeiro tempo que provocou vaias da torcida da casa. Retomar o ritmo após a pausa para os jogos de seleções costuma ser um desafio para as grandes equipes, e a Juventus teve dificuldades para superar a defesa resistente do Venezia antes do intervalo. A entrada de Woltemade, porém, mudou completamente a dinâmica da partida, e os donos da casa enfim encontraram eficiência nas finalizações.

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"É uma vitória importante. Depois da pausa para os jogos de seleções, é sempre difícil reencontrar o ritmo. Sabíamos que seria um jogo difícil, mas acho que fomos muito bem no segundo tempo e marcamos em momentos importantes", acrescentou Woltemade.

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Kolo Muani agradece o gesto

Kolo Muani fez questão de reconhecer a importância do gesto, que lhe permitiu voltar a marcar em um período no qual busca recuperar sua melhor forma. O francês tem tido dificuldades para manter a regularidade nesta temporada, mas continua sendo peça importante nos planos de longo prazo do elenco. O atacante valorizou o fato de seu companheiro ter colocado o sucesso coletivo à frente dos números individuais nos minutos finais da partida.

"Foi um presente para mim, para que eu marcasse esse gol. Estou muito feliz. Ele é meu parceiro", disse Kolo Muani. A sintonia entre os dois jogadores parece ser um ponto importante para a equipe daqui para a frente. Ele ainda ressaltou a importância da união do time ao afirmar: "Se você joga bem, eu jogo bem, e todo mundo ganha."

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A resposta às vaias no Allianz Stadium

Apesar do placar final contundente, a partida nem sempre foi tranquila para os donos da casa. A frustração dos torcedores era audível no intervalo, mas Woltemade acredita que paciência e coragem foram fundamentais para finalmente abrir o placar. Ele observou que, embora o 4 a 0 possa sugerir uma tarde fácil, a realidade em campo foi bem mais exigente diante de um adversário disciplinado.

"É claro que sempre queremos vencer e transmitir uma boa energia aos torcedores, mas às vezes leva tempo para encontrar espaços e criar chances. Isso é futebol, e precisamos ter coragem. Um jogo dura 90 minutos; você olha para o 4 a 0 e pensa que foi fácil, mas nenhum jogo é fácil. Temos qualidade; vamos encontrar soluções", concluiu o atacante.