Como assistir a Nice x Troyes com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

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Escolha uma VPN confiável . Escolha um fornecedor confiável de serviço de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um fornecedor confiável de serviço de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo será transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia do jogo

Campeonato Francês - Rodada 12 28 de nov. de 2026 - 14:45 Allianz Riviera

O Nice recebe o Troyes no Allianz Riviera pela Ligue 1 e busca se recuperar rapidamente de uma noite dolorosa contra o líder do campeonato.

O time de Olivier Pantaloni perdeu por 3 a 2 para o Paris Saint-Germain em 21 de novembro. O Nice abriu o placar com Mohamed Amoura aos oito minutos, mas o PSG virou o jogo, e Ferran Torres marcou o gol da vitória a cinco minutos do fim. A derrota encerrou a invencibilidade do Nice em casa nesta temporada.

Ali Abdi ainda marcou um gol de consolação nos acréscimos. Antes desse tropeço, o Nice havia vencido três de seus quatro jogos anteriores pelo campeonato, incluindo uma vitória por 5 a 2 sobre o Rennes e outra por 2 a 0 fora de casa contra o Angers.

O Troyes chega mais animado após vencer o Le Havre por 3 a 1 em 20 de novembro. O time de Stephane Dumont perdeu por 1 a 0 para o PSG em 7 de novembro e está em 14º na tabela, ainda longe de ter a permanência ameaçada, mas em uma posição nada confortável.

O Nice ocupa a sétima posição. Assim, o time da casa chega ao confronto melhor colocado no campeonato e com um ataque mais forte. Amoura e Elye Wahi aparecem na provável escalação.

Confira tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida.

As informações oficiais sobre a transmissão de Nice x Troyes ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e o streaming serão acrescentados assim que os detentores dos direitos forem confirmados.

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