Nice x PSG: onde assistir ao vivo, horário e informações da Ligue 1 21/22

O PSG visita o Nice neste sábado (5), no Alliaz Rivera, às 17h (de Brasília), pela 27ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Nice x PSG DATA Sábado, 5 de março de 2022 LOCAL Alliaz Rivera, Nice - FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na internet, vai transmitir o jogo deste sábado, no Alliaz Rivera. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Na terceira posição da Ligue 1 com 46 pontos, o Nice entra em campo sabendo que em caso de vitória, irá dormir na vice-liderança da competição.

Do outro lado, o PSG caminha passos largos rumo a mais um título francês e é o primeiro colocado, com 62 pontos.

O time de Mauricio Pochettino quer aproveitar o duelo deste sábado para "ajustar os ponteiros" para o grande jogo contra o Real Madrid, no meio da semana, pela Champions League.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

NICE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Nice 2 x 0 Versailles Copa da França 1 de março de 2022 Strasbourg 0 x 0 Nice Ligue 1 26 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Montpellier x Nice Ligue 1 12 de março de 2022 13h (de Brasília) Olympique x Nice LIgue 1 20 de março de 2022 16h45 (de Brasília)

PSG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 3 x 1 Saint-Étienne Ligue 1 26 de fevereiro de 2022 Nantes 3 x 1 PSG Ligue 1 19 de fevereiro de 2022

Próximas partidas