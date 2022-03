Nice x PSG: escalação, desfalques e mais do jogo pela Ligue 1 21/22

Nice e PSG se enfrentam na tarde deste sábado (5), às 17h (de Brasília), no estádio Alliaz Rivera, pela 27ª rodada da Ligue 1.

Os mandantes, com 46 pontos, querem bater o poderoso rival para dormir na vice-liderança. Do outro lado, os parisienses buscam mais um triunfo para seguir tranquilo rumo a mais um título.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Nice chega embalado para o jogo deste sábado, após conquistar vaga na final da Copa da França.

A equipe mandante conta com os retornos de Kluivert e Dante, que cumpriram suspensão, enquanto Atal e Amavi seguem no departamento médico.

O PSG vai a campo sem Mbappé, já que o atacante está suspenso, mas Verrati volta, enquanto Herrera e Paredes, com dores musculares, são dúvidas.

Desta forma, o ataque parisiense deve ser formato por Messi, Neymar e Di Maria.

Possível escalação do Nice: Benitez; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Boudaoui, Schneiderlin, Rosario, Kluivert; Gouiri, Dolberg.

Possível escalação do PSG: Donnarumma; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Verratti, Gueye, Pereira; Di Maria, Messi, Neymar.

DESFALQUES

NICE:

Atal e Amavi: lesionados. PSG:

Mbappé: suspenso..

MELHORES DICAS E APOSTAS

O PSG é favorito contra o Nice.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,66 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,20 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 15.

18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Nice e PSG será transmitido pelo Star+, na internet. Na Goal, o torcedor acompanha os lances em tempo real.