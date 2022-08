Nice x Olympique de Marselha: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Francês

Partida acontece neste domingo (28), pela quarta rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar na internet

Nice e Olympique de Marselha se enfrentam neste sábado (20), no Velódrome, a partir das 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na 3ª colocação da Ligue 1, o Olympique vem fazendo um bom início de competição. Não à toa, a equipe tem chances de assumir a liderança nessa rodada. Sendo assim, mesmo jogando fora de casa, o time do brasileiro Gerson entra para vencer o jogo. Para o confronto, o técnico Igor Tudor não conta com o zagueiro Gigot, que cumpre suspensão.

Do outro lado, o Nice busca a primeira vitória no Francês após dois empates e uma derrota nas três primeiras rodadas. Todibo e Lemina, suspensos, são os desfalques certos da equipe.

Prováveis escalações

Possível escalação do Olympique: Pau López; Mbemba, Caleta-Car e Balerdi; Clauss; Rongier, Veretout e Nuno Tavares; Gerson, Guendouzi e Alexis Sánchez.

Possível escalação do Nice: Schmeichel; Atal, Antoine Mendy, Dante e Bard (Lotomba); Thuram, Pablo Rosario, Maurice, Ramsey e Ilie; Delort.

Desfalques da partida

Olympique:

Gigot: suspenso.

Nice:

Todibo e Lemina: suspensos.

Quando é?

JOGO Nice x Olympique de Marselha DATA Domingo, 28 de agosto de 2022 LOCAL Allianz Riviera, Nice - FRA HORÁRIO 10h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Olympique de Marselha

JOGO CAMPEONATO DATA Olympique 2 x 1 Nantes Ligue 1 20 de agosto de 2022 Stade Brestois 1 x 1 Olympique Ligue 1 14 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Auxerre x Olympique Ligue 1 3 de setembro de 2022 12h (de Brasília) Olympique x Clermont Ligue 1 31 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

Nice

JOGO CAMPEONATO DATA Clermont 1 x 0 Nice Ligue 1 21 de agosto de 2022 Nice 2 x 0 Maccabi Tel Aviv Conference League 25 de agosto de 2022

Próximas partidas