Nice dispensa jogador que admitiu roubo de relógio de colega de time

Lamine Diaby-Fadiga roubou relógio de 70 mil euros de Kasper Dolberg

O Nice confirmou que demitiu Lamine Diaby-Fadiga, atacante de 18 anos que admitiu ter roubado um relógio de Kasper Dolberg, recém-contratado pelo time francês.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O jovem chegou a ser apontado como um dos talentos mais promissores do Nice e chegou até a ser selecionado para categorias de base da seleção francesa. No time profissional, no entanto, Diaby-Fadiga soma 183 minutos em sete jogos, sem nenhum gol marcado. Agora, ele está sem clube.

A notícia surgiu algumas semanas atrás, depois de Dolberg ir até a polícia e reportar o roubo do relógio avaliado em 70 mil euros (aproximadamente R$ 320 mil).

Mais artigos abaixo

O Nice, que até então não havia se pronunciado sobre o assunto, publicou uma nota sobre o ocorrido, confirmando a rescisão do contrato de Diaby-Fadiga, afirmando que não aceita esse tipo de comportamento.

Já é certo que o francês receberá multas e reembolsará o ex-companheiro de time, que chegou no time nesta última janela de transferências. Dolberg começou bem sua caminhada na , marcando dois gols em quatro jogos.