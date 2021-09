NFT do Corinthians: como funciona, preço, recompensas e mais do fan token

O Timão entrou no mercado dos cripto ativos com o lançamento da $SCCP; entenda o que isso significa

No dia de seu aniversário de 111 anos, em 1º de setembro, o Corinthians apresentou várias novidades aos torcedores. Além de novos reforços para o elenco, o clube anunciou ainda o lançamento do $SCCP, o fan token do Timão, que pode trazer benefícios a quem comprá-los.

Entrando em uma onda que já atingiu o futebol europeu e começou a chegar no Brasil recentemente - tendo o Atlético-MG como primeiro adepto -, o Corinthians lançou sua NFT, também conhecida como fanutoken. A cripto-moeda, para o torcedor, pode trazer benefícios ou ser renegociada, enquanto para o clube é uma forma de se capitalizar e ter uma base organizada de torcedores.

Apesar de a venda do cripto-ativo do Timão ter sido um sucesso, muitos torcedores ainda têm dúvidas sobre o fan token, e a Goal explica tudo o que é preciso saber.

O que é e como funciona o fan token do Corinthians?

O Corinthians começou a vender o $SCCP no dia 2 de setembro, pela plataforma Socios.com. Em duas horas, toda a cota disponibilizada, de 850 mil tokens, foi vendida em mais de 100 países. Quem comprou os cripto ativos do Timão terá o direito de participar de ações espaciais do clube.

Outra opção para quem comprou os tokens é, através do Mercado Bitcoin, novo patrocinador do Timão, negociar os cripto ativos em um mercado paralelo, por valores que variam bastante. Além disso, como qualquer cripto moeda, o $SCCP é uma coisa limitada, que, por isso, tem ainda mais valor.

O que eu ganho ao comprar a fan token do Corinthians?

Uma das ideias do Timão ao entrar neste mercado era engajar o torcedor e, para isso, precisava tornar o cripto ativo atraente aos torcedores. Desta forma, então, o Corinthians oferece alguns benefícios exclusivos para os donos de fan tokens.

Quem comprou o fan token terá interações especiais com o clube, como o direito de participar de votações no clube, ganhar brindes e participar de promoções exclusivas. No caso do $SCCP, o torcedor poderá ajudar a definir, por exemplo, uma nova frase para o túnel de acesso da Neo Química Arena ou qual ídolo do Corinthians será eternizado com o próximo busto no Parque São Jorge.

No entanto, cada ativação do clube vai demandar uma quantidade diferente de tokens - que não serão gastos, eles seguem sendo do dono após as interações como o clube.

Qual é o preço do fan token do Corinthians?

Quando começou a ser vendido, ainda no Socios.com, o $SCCP custava 2 dólares, algo equivalente a R$ 10,50. Hoje em dia, no mercado secundário, conduzido pelo Mercado Bitcoin, os preços variam bastante, como em qualquer criptomoeda.

"O preço flutua, teve gente que comprou a R$ 10,50 no primeiro dia e chegou a bater 40 reais, e teve alguém que vendeu a R$ 40 e colocou esse dinheiro no bolso. Pode perder dinheiro também", disse Fabricio Tota, diretor de novos negócios do Mercado Bitcoin ao Meu Timão.

E é justamente a limitação de fan tokens que valoriza o produto, segundo o diretor. "Tudo aquilo que é limitado tem mais valor. Se você pudesse emitir loucamente, não valeria nada. Quando muita gente quer uma coisa, e essa coisa é limitada, o preço sobe. Se não for interessante, o preço cai", explicou.

Mesmo com o preço elevado em relação ao pontapé incial, o fan token do Corinthians é o ativo mais negociado e já representa 1/4 de todas as negociações do Mercado Bitcoin.