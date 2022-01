NFT de John Terry como macaco entra na mira de Chelsea, Premier League e Uefa

O Chelsea, a Premier League e a Uefa estão analisando a venda de obras de arte digitais, as chamadas NFT's, que estão sendo promovidas nas mídias sociais pelo ex-zagueiro inglês John Terry.

Os Blues, recentemente, contrataram Terry como consultor das categorias de base, mas não estão envolvidos na venda de NFTs (token não fungível) por meio das redes sociais do jogador.

A análise aconteceu por conta do uso do logotipo, camisas e troféus do clube inglês nas obras de arte baseadas em macacos. Isto porque, essas obras com fins lucrativos podem infringir os direitos autorais da Uefa e da Premier League.

Uma série de jogadores de futebol do passado e do presente deram ao apoio ao projeto que está sendo executado pela Ape Kids Club, que fez avatares de macacos desses atletas.

Além de Terry, Ashley Cole, Willian, atacante do Corinthians, Reece James, Marco Verratti, Tammy Abraham, Ashley Cole e Nigel de Jong também publicaram no Twitter sobre o projeto.

A Uefa divulgou um comunicado, dizendo: "A Uefa leva a sério a proteção dos seus direitos de propriedade intelectual e, por isso, estamos investigando este assunto mais a fundo."

A GOAL contatou a Ape Kids Club para comentar sobre o assunto, mas ainda não obteve resposta.

O que é NFT?

NFT é uma espécie de ativos digitais baseados na tecnologia blockchain, que define exclusividade e originalidade para os bens digitais e, que também, sustenta criptomoedas, como o Bitcoin.

Com ela, os usuários podem ganhar dinheiro vendendo imagem, foto, video e música, com um código digital exclusivo anexado a elas, para que não possam ser simplesmente replicadas e roubadas do proprietário.

NFTs passaram a ganhar destaque por contas dessas obras digitais. Terry estava inicialmente ligado ao Bored Ape Yacht Club, mas agora está mais fortemente envolvido na Ape Kids Club.