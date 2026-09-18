JJ Gabriel, a joia do Manchester United de 15 anos, tornou-se o centro de uma disputa acirrada entre alguns dos maiores clubes da Europa, depois de comunicar ao clube o seu desejo de não seguir a sua carreira dentro da fortaleza de Old Trafford, em meio a um forte interesse de Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain.

Segundo o jornal espanhol Sport e o jornalista inglês Chris Wheeler, Gabriel encontra-se atualmente em Barcelona, num momento em que os grandes clubes intensificam suas ações para definir o futuro do jogador, que recebe amplos elogios e comparações com o talento do craque brasileiro Neymar.

O jogador demonstra um desejo claro de vestir a camisa do Barcelona, tendo inclusive aparecido com ela durante partidas amistosas que disputou com amigos.

Ele também manifestou a falta de vontade de continuar no Manchester United e se recusou a participar da próxima partida contra o Brentford, pela Premier League 2.

A concretização do negócio enfrenta uma série de obstáculos, sobretudo a necessidade de se chegar a um acordo econômico e esportivo que satisfaça todas as partes.

Além disso, Gabriel aguarda completar 16 anos no próximo dia 6 de outubro, bem como a conclusão dos trâmites para obter um passaporte irlandês por meio do pai, o que poderia facilitar a sua transferência para um dos clubes interessados.

As atenções se voltam especialmente para a disputa entre Barcelona e Real Madrid, diante do papel central esperado do agente Ali Barat, que mantém uma relação sólida com o diretor esportivo do Barcelona, Deco, além de suas conexões com dirigentes do Real Madrid.

Barat teria desempenhado um papel na transferência de Denzel Dumfries para o clube merengue no último verão, de acordo com os mesmos relatos.

Por outro lado, o Manchester United não fechou a porta para a permanência de sua jovem joia, já que Michael Carrick, técnico da equipe principal, pediu cautela e paciência, afirmando que o melhor para Gabriel é ficar longe da cobertura da mídia e das crescentes pressões.

No entanto, o aumento do interesse dos grandes clubes tornou a tarefa de manter o jogador longe dos holofotes algo que parece difícil no momento atual.