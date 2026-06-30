Neymar zomba do “rei das previsões” após a vitória do Marrocos: “Você errou de novo!”

O astro brasileiro Neymar provocou uma onda de piadas nas redes sociais depois de enviar duas mensagens contundentes ao economista e matemático alemão Joachim Clement, conhecido por suas previsões precisas sobre as Copas do Mundo, após a eliminação de suas principais apostas na Copa do Mundo de 2026.

Neymar publicou, em sua conta oficial no Instagram, uma nova mensagem após a eliminação da Holanda do torneio pelas mãos do Marrocos, na qual escreveu: “Você errou de novo”, em referência direta a Clement, que havia apostado na seleção holandesa para conquistar o título da Copa do Mundo.

Esta não foi a primeira vez que o capitão da seleção brasileira ironizou o especialista alemão, já que ele havia lhe enviado uma mensagem semelhante após a vitória do Brasil sobre o Japão, apesar de Clement ter previsto a vitória da seleção asiática. Na ocasião, escreveu: “Sr. Joachim Clement... por favor, tente novamente na próxima Copa”.

Joachim Clement ganhou grande notoriedade nos últimos anos após ter acertado os campeões das três últimas edições da Copa do Mundo, com base em um modelo matemático que leva em conta quatro critérios principais: população, condições climáticas, infraestrutura do futebol e classificação da FIFA.

Antes do início da Copa do Mundo de 2026, o especialista alemão surpreendeu os seguidores ao escolher a Holanda como campeã mundial, afirmando que os “Molinos” possuem uma capacidade excepcional de superar as expectativas, graças ao sistema de desenvolvimento de talentos e à solidez de sua defesa, apesar da ausência de um único astro em suas fileiras.

Além disso, Clement considerou que a seleção holandesa conta com um elenco coeso, sem pontos fracos reais, e que possui os ingredientes necessários para realizar seu sonho histórico e conquistar a Copa do Mundo pela primeira vez.

No entanto, o desenrolar do torneio contrariou as previsões do especialista alemão; o Brasil superou o obstáculo do Japão, antes que a seleção marroquina conseguisse eliminar a Holanda da competição, fazendo com que as principais previsões de Clement desmoronassem em poucos dias.