Neymar zerado e PSG devendo deixam má impressão diante do City

Derrotado pelo Manchester City nesta quarta-feira (24), o PSG terminará a fase de grupos na segunda posição. Vindo de resultados ruins e um desempenho insuficiente dentro de campo, vê Neymar ainda muito longe de seu potencial nessa edição da Champions.

Isso porque o brasileiro ainda não marcou nem deu assistências, um desempenho muito abaixo do esperado. Em 2020/21, por exemplo, foram seis gols e duas assistências. Um ano antes, três gols e quatro assistências.

Contra o Manchester City, Neymar teve a chance de sair do zero. Após bela troca de passes, saiu na frente de Ederson, mas bateu torto e perdeu a oportunidade. Mas mesmo assim, o PSG ainda estava na frente... por pouco tempo.

Logo após a falha do brasileiro, Sterling e Gabriel Jesus viraram o jogo para o time inglês. E por mais que o Paris Saint-Germain tenha se classificado após a derrota do Club Brugge, novamente foi dominado pelo City, perdeu mais uma e segue sem convencer.

Claro: tendo Messi e Mbappé (além de outros nomes como Di María, Hakimi, Wijnaldum e cia), é possível vencer mesmo em uma noite ruim de Neymar. O problema é que o PSG sabe que só irá conseguir ser o grande favorito que esperava caso o brasileiro volte aos seus melhores dias.

As razões para isso são variadas. O craque está voltando novamente de lesão, não é mais o protagonista absoluto do Paris Saint-Germain com a chegada de Messi e o crescimento de Mbappé e vai tendo que cumprir obrigações defensivas mais constantes sob o comando de Pochettino. Mesmo assim, a torcida do clube espera muito mais do brasileiro.

Por outro lado, sabemos que chegando nas oitavas de final e no mata-mata, Ney costuma decidir. Os números, porém, não mentem: o ídolo, até agora, está "de passeio" nesta edição da Champions.